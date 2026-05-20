Gogoși din fasole, crocante la exterior și pufoase în interior. Rețeta simplă și delicioasă pe care trebuie să o încerci

Gogoșile din fasole sunt o surpriză culinară care cucerește de la prima îmbucătură. Cu o crustă aurie și crocantă la exterior, dar incredibil de pufoase și fragede în interior, aceste delicii îmbină perfect gustul autentic cu o textură irezistibilă. Sunt ideale atât ca gustare savuroasă, cât și ca preparat deosebit pentru momentele în care vrei să încerci ceva diferit, simplu și delicios.

INGREDIENTE:

400 de grame de fasole fiartă;

50 ml de ulei;

cinci linguri de făină integrală;

două ouă;

10 grame de praf de copt.

Pe lângă ingredientele de bază, preparatul este completat de mai multe condimente care îi oferă savoare:

două grame de sare;

un gram de piper;

o linguriță de usturoi pudră;

o linguriță de boia dulce;

o linguriță de fulgi de ceapă;

puțin cimbru.

MOD DE PREPARARE:

Chef Paul Constantin recomandă ca fasolea să fie mai întâi bine scursă de lichid, apoi transformată într-o pastă fină. Peste aceasta se adaugă ouăle și se amestecă până când compoziția devine omogenă.

Urmează condimentele: usturoiul pudră, boiaua dulce, fulgii de ceapă, sarea, piperul și cimbrul, toate fiind încorporate treptat în amestec. După aceea se adaugă făina integrală și praful de copt, iar compoziția se amestecă din nou foarte bine.

Aluatul trebuie lăsat la odihnit aproximativ cinci până la zece minute. După acest interval, se formează gogoșile, care se prăjesc în ulei încins câte două-trei minute pe fiecare parte, până capătă o culoare aurie și o crustă ușor crocantă. Preparatul poate fi servit imediat, simplu sau alături de diverse sosuri și garnituri, potrivit sursei.