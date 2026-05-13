Scandal de corupție la Spitalul din Bolintin-Vale: trei medici și două asistente, reținuți pentru luare de mită

Un nou scandal lovește sistemul medical din Giurgiu, după ce trei medici și două asistente de la Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale au fost reținuți de procurori sub acuzația de luare de mită în formă continuată.

Anchetatorii susțin că personalul medical ar fi cerut și primit bani de la paciente pentru efectuarea unor intervenții chirurgicale, ecografii și consultații care ar fi trebuit realizate gratuit în cadrul sistemului public de sănătate.

Percheziții și bani găsiți la domiciliile suspecților

Acțiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate în cursul zilei, oamenii legii au ridicat sume importante de bani: aproximativ 31.000 de euro, 800 de dolari și 17.000 de lei.

Cei cinci angajați ai spitalului au fost duși la audieri, iar ulterior procurorii au dispus reținerea acestora pentru 24 de ore.

Medicii ar fi condiționat actul medical de bani

Potrivit probelor administrate până în prezent, faptele investigate s-ar fi desfășurat pe o perioadă îndelungată, între noiembrie 2023 și ianuarie 2026.

Anchetatorii susțin că medicii și asistentele ar fi solicitat în mod repetat bani pacientelor pentru diferite proceduri medicale, inclusiv intervenții chirurgicale și investigații de specialitate.

„Persoanele cercetate ar fi pretins și primit în mod repetat diferite sume de bani de la paciente pentru efectuarea unor intervenții chirurgicale, ecografii și controale medicale de specialitate, condiționând astfel actul medical”, au transmis procurorii.

Paciente neasigurate, ajutate să ocolească sistemul

În cadrul anchetei au apărut și suspiciuni potrivit cărora unele cadre medicale ar fi facilitat accesul la servicii medicale contra cost inclusiv pentru paciente neasigurate.

Pentru a evita verificările, acestora li s-ar fi explicat cum să declare în mod fals că beneficiază de asigurare medicală sau că dețin trimiteri de la medicul de familie.

Procurorii continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate infracțională și pentru a verifica dacă în dosar sunt implicate și alte persoane din cadrul unității medicale.

Conform Codului Penal, infracțiunea de luare de mită în formă continuată se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani, precum și cu interzicerea unor drepturi.

În perioada următoare, procurorii vor decide dacă vor solicita arestarea preventivă a suspecților. Ancheta se află în continuare în faza de urmărire penală.