Ucrainenii au pornit un nou atac împotriva rușilor. Zeci de ținte au căzut sub tirul rachetelor și dronelor

Forțele ucrainene au lansat un atac de amploare asupra unor ținte din Crimeea și sudul Rusiei, în timp ce unitățile de apărare antiaeriană ruse au raportat interceptarea unui număr mare de drone și rachete, potrivit declarațiilor oficiale și surselor din zonă.

În Sevastopol, unitățile de apărare antiaeriană au ripostat unui atac ucrainean masiv cu drone, doborând aproximativ 20 de aparate, a declarat guvernatorul prorus Mihail Razvojaev, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Acesta a susținut că în atac au fost folosite și rachete de tip Storm Shadow, fabricate de un consorțiu franco-britanic.

Clădiri avariate în Sevastopol, fără victime raportate

Potrivit autorităților locale, deși atacul a fost de amploare, nu au fost raportate victime. Totuși, mai multe clădiri au fost avariate, inclusiv un sediu regional al băncii centrale ruse și un bloc de apartamente cu opt etaje.

Rusia, care a anexat peninsula Crimeea în 2014, a reacționat anterior diplomatic la utilizarea rachetelor Storm Shadow, convocând ambasadorii britanic și francez pentru proteste oficiale.

Ținte militare vizate și explozii în mai multe baze

Surse media ucrainene, citate de publicații locale, au transmis că atacul a vizat obiective militare și strategice din Crimeea, inclusiv comandamentul Flotei Rusiei din Marea Neagră, utilizat ca centru de coordonare al operațiunilor militare.

Potrivit publicației „Dialog”, explozii au fost raportate și în apropierea aeroporturilor militare din Belbek, Kacea și Saki.

Același portal a relatat că, în cursul nopții, explozii s-au auzit în mai multe zone ale peninsulei, în apropierea unor instalații militare și strategice controlate de Rusia.

Atac și în sudul Rusiei, la Taganrog

Un alt atac ucrainean a vizat orașul Taganrog, unde o unitate de reparații și întreținere a avioanelor militare a fost lovită, potrivit autorităților locale.

Primarul orașului, Svetlana Kamburova, a declarat că două persoane au fost rănite după ce sistemele de apărare aeriană au doborât o rachetă.

Moscova anunță interceptarea a 140 de drone

În total, Ministerul rus al Apărării a transmis că aproximativ 140 de drone au fost doborâte în cursul nopții de marți spre miercuri, potrivit agenției Interfax.

Autoritățile ucrainene au raportat, la rândul lor, atacuri rusești asupra regiunilor Dnipropetrovsk și Zaporojie, unde 21 de persoane au fost rănite.

Explozii și în nordul Ucrainei

În Cernigău, autoritățile locale au raportat un atac masiv cu drone, în urma căruia s-au auzit cel puțin 15 explozii.

Șeful administrației militare locale, Dmitro Brîjinski, a declarat că o întreprindere a fost lovită în urma atacului, fără a oferi detalii suplimentare.