Ion Cristoiu, după ce Miruță a pierdut în instanță procesul cu CNAIR: ”Și-a luat rolul în serios. Nu vedeți că și la Transporturi e plin?”
Ion Cristoiu a reacționat miercuri seară, în direct la Realitatea PLUS, după ce Curtea de Apel București a admis cererea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) privind suspendarea Ordinului ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță, ce vizează transferul a cinci proiecte de infrastructură la Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).
”Radu Miruță unde e ministru? La Apărare, da? Și e interimar la Transporturi. Nu vedeți că și-a luat rolul în serios și la Transporturi e plin? Așa au făcut toți, ăsta e semnul. Încă o dată, când un guvern, când se fac interimari, din start, interimarul, nu demisul, zice: bă, de ce am un minister? Mă mai duc și la ăla? N-am timp, da?”, a declarat Ion Cristoiu.
Jurnalistul a subliniat că astfel de situații puteau fi evitate dacă desemnarea noului premier nu era tergiversată.
”Încă o dată, atrag atenția, guvernul Ilie Bolojan, care este un nou guvern, prin plecarea, deci s-a rupt coaliția PSD-PNL-USR, a rămas o coaliție USR, pun pe primul loc, PNL, UDMR, minorități, este un nou guvern. Este o legendă că el este demis, pentru că dacă a doua zi după demitere aveau loc consultări și președintele desemna atunci, acum trei săptămâni, un premier, în sânul acestui guvern, se crea sentimentul, bă, plecăm”, a mai spus analistul.
