Curse aeriene pe bani publici, dar cu avioane goale. Milioane de euro la Oradea

Primăria Oradea și Consiliul Județean Bihor au cheltuit peste 3,3 milioane de euro pentru subvenționarea unor curse aeriene despre care s-a spus că zboară cu puțini pasageri, scrie presa din România. Este vorba despre rutele Oradea-Varșovia și Oradea-Munchen, operate de LOT și Lufthansa.

Doar Consiliul Județean Bihor a plătit peste 2,3 milioane de euro pentru aceste curse, iar Primăria Oradea a contribuit cu încă aproximativ un milion de euro, după acordul semnat anul trecut.

Contractul pentru cursa spre Varșovia a fost încheiat încă din perioada în care Ilie Bolojan conducea CJ Bihor.