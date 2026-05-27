Marea Britanie şi Polonia au semnat un tratat major de apărare. ”Rusia reprezintă o ameninţare strategică şi una pe termen lung”
Marea Britanie și Polonia au semnat miercuri un nou tratat de apărare și securitate, parte a unei serii de acorduri similare încheiate de Londra cu Franța și Germania, menite să consolideze cooperarea în domeniul apărării în contextul intensificării amenințărilor ostile la nivel european.
Polonia doreşte relaţii diplomatice cât mai strânse cu Regatul Unit, concentrându-se pe apărarea împotriva Rusiei, a declarat miercuri premierul polonez Donald Tusk înainte de a pleca la Londra.
Deşi Marea Britanie şi Polonia sunt deja aliaţi apropiaţi, premierul britanic Keir Starmer a declarat marţi într-un comunicat că „provocările cu care se confruntă Europa în prezent necesită un parteneriat şi mai puternic”.
Continentul a fost supus presiunilor din partea administraţiei preşedintelui american Donald Trump pentru a-şi asuma o responsabilitate mai mare pentru propria apărare. Ambele ţări sunt, de asemenea, aliaţi cheie ai Ucrainei în războiul acesteia cu Rusia.
„Ambele părţi subliniază că Rusia reprezintă o ameninţare strategică - şi una pe termen lung - pentru Polonia, pentru Marea Britanie, pentru NATO şi, prin urmare, cooperarea noastră ar trebui să se concentreze pe asigurarea securităţii Poloniei şi a altor ţări împotriva ameninţării ruse”, a declarat Tusk reporterilor miercuri.
Premierul polonez a spus anterior că, dincolo de apărare, o parte semnificativă a tratatului se concentrează pe securitatea cibernetică. Polonia afirmă că rolul său de centru de ajutor militar pentru Ucraina a transformat-o într-o ţintă cheie pentru spionajul rus, atacurile cibernetice şi dezinformare.
Acordul cu Polonia este parte a eforturilor prim-ministrului Keir Starmer de a consolida relaţiile cu restul Europei. El va îmbunătăţi securitatea frontierelor, va combate crima organizată şi va aprofunda cooperarea în domeniul apărării cu Uniunea Europeană, se arată într-un comunicat al guvernului britanic.
