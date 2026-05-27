Greu de crezut: Un câine și-a împușcat stăpâna. Totul s-a întâmplat în America

Un scenariu demn de filmele de acțiune s-a transformat în realitate în parcarea unui centru comercial din localitatea Scottsbluff, Nebraska. Ceea ce părea a fi un atac armat s-a dovedit, în urma investigațiilor, o farsă incredibilă a destinului, în care protagonistul principal a fost un câine extrem de agitat.

Alertați de ecoul unei detonări puternice, martorii au sunat imediat la numărul de urgență. La fața locului, echipajele de poliție au descoperit o caroserie de mașină avariată și o femeie rănită, însă adevăratul „atacator” dădea vesel din coadă pe bancheta din spate.

Agitația de pe banchetă a declanșat dezastrul

Conform datelor din anchetă, totul a pornit de la o neglijență majoră: o pușcă de vânătoare gata de tragere fusese lăsată pe scaunul unei camionete. Rămas singur în autovehicul, patrupedul familiei a început să se plimbe agitat de pe o parte pe alta.

Într-un moment de neatenție, animalul a călcat exact pe mecanismul de declanșare al armei. Glonțul a străpuns portiera vehiculului și a lovit-o în braț pe femeia care se afla în imediata apropiere. Din fericire, medicii sosiți la fața locului au stabilit că viața victimei nu este în pericol, deși a avut nevoie de spitalizare de urgență.

Ce riscă proprietarul armei de vânătoare

Pe lângă șocul suferit, deținătorul puștii ar putea avea probleme serioase cu legea. Statul Nebraska are reguli extrem de stricte în ceea ce privește siguranța armelor de foc, fiind interzisă prin lege transportarea armelor cu muniție pe țeavă în interiorul automobilelor.

Deși poliția locală nu a emis încă acuzații oficiale, investigațiile sunt în plină desfășurare pentru a stabili gradul de vinovăție al proprietarului. Între timp, povestea a făcut înconjurul internetului, devenind instantaneu virală și stârnind un val de reacții uluite în rândul internauților din întreaga lume.