Zile libere 1 și 5 iunie 2026. Când iau elevii vacanța de vară?

Elevii și profesorii beneficiază de o săptămână scurtă la începutul lunii iunie 2026, cu doar trei zile de cursuri. Zilele de 1 iunie (Ziua Copilului) și 5 iunie (Ziua Învățătorului) aduc două minivacanțe, modificând și structura anului școlar pentru absolvenții de liceu.

Începutul lunii iunie aduce vești bune pentru sistemul de învățământ. Elevii și cadrele didactice vor avea parte de două zile libere în aceeași săptămână:

Luni, 1 iunie: Ziua Copilului (liber legal)

Vineri, 5 iunie: Ziua Învățătorului (zi liberă conform contractului colectiv de muncă)

Prin urmare, în prima săptămână din iunie, cursurile se vor desfășura doar pe parcursul a trei zile (marți, miercuri și joi).

Pentru majoritatea elevilor și pentru copiii din învățământul preșcolar, vacanța de vară 2026 va începe sâmbătă, 19 iunie 2026 , urmând ca noul an școlar să debuteze pe 7 septembrie 2026. Totuși, structura anului școlar 2025-2026 diferă substanțial pentru clasele terminale și învățământul tehnologic.

Când termină cursurile fiecare an de studiu în 2026

Deși anul școlar se întinde oficial până la 31 august 2026 (cu o durată standard de 36 de săptămâni), cursurile se încheie eșalonat:

Calendar Evaluare Națională 2026 (Clasa a VIII-a)

Absolvenții claselor de gimnaziu se vor înscrie la examen la mijlocul lunii iunie, iar probele scrise vor începe pe 22 iunie.

10 - 12 iunie 2026: Înscrierea candidaților

12 iunie 2026: Încheierea oficială a cursurilor

22 iunie 2026: Limba și literatura română (probă scrisă)

24 iunie 2026: Matematică (probă scrisă)

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă (probă scrisă)

1 iulie 2026: Afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

2 - 3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor și continuarea depunerii contestațiilor

4 - 7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Admiterea la liceu 2026: Repartizarea computerizată

12 mai - 12 iunie 2026: Ședințe de instruire cu părinții și elevii (la școală sau online)

9 iulie 2026: Anunțarea ierarhiei județene a absolvenților

13 - 20 iulie 2026: Completarea fișelor cu opțiuni pentru liceu

22 iulie 2026: Prima repartizare computerizată

23 - 28 iulie 2026: Depunerea dosarelor de înscriere la liceele repartizate

31 iulie 2026: Startul celei de-a doua etape de repartizare (pentru locurile rămase libere)

Calendar Bacalaureat 2026 (Sesiunea iunie - iulie)

Pentru absolvenții de liceu, examenul de maturitate debutează imediat după încheierea cursurilor, primele două săptămâni fiind dedicate competențelor.

Probele orale și competențele digitale

2 - 4 iunie 2026: Înscrierea candidaților la prima sesiune

4 iunie 2026: Finalul cursurilor pentru clasele a XII-a și a XIII-a

8 - 10 iunie 2026: Competențe lingvistice de comunicare orală în limba română (Proba A)

10 - 11 iunie 2026: Competențe lingvistice de comunicare orală în limba maternă (Proba B)

11 - 12 iunie 2026: Competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională (Proba C)

15 - 17 iunie 2026: Evaluarea competențelor digitale (Proba D)

Probele scrise și rezultatele finale