Cătălin Predoiu: ”Eugen Tomac este un politician respectabil. Așteptăm propunerea concretă a președintelui”-VIDEO
„Țara are nevoie de un guvern”, este declarația făcută de Eugen Tomac. În contextul în care se vehiculează că ar putea fi o posibilă variantă de premier al României, acesta nu a dorit să răspundă la întrebări și a fugit de jurnaliști. Vicepremierul României, Cătălin Predoiu, întrebat dacă l-ar vedea pe Eugen Tomac la conducerea Guvernului, a transmis că este un politician responsabil, dar că alegerea îi aparține lui Nicușor Dan.
Eugen Tomac: Țara are nevoie de un guvern, sigur!
Jurnalist: Ați vorbit cu președintele?
Jurnalist: Veți fi mai degrabă un premier tehnocrat dacă veți fi desemnat sau veți face un guvern de uniune națională? Care-i planul?
Eugen Tomac: Deocamdată vreau să ne bucurăm de sărbătoare.
Întrebat de jurnalistul Realitatea PLUS, Cristiana Chițu, dacă Eugen Tomac ar fi o variantă bună de premier, vicepremierul Cătălin Predoiu a răspuns: ”Eugen Tomac e un politician respectabil. Vedem ce va propune președintele”.
