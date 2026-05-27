Cum este apărat șeful Vămilor? Cine refuză să ia măsuri?

Se face scut total în jurul șefului Vămilor după reținerea acestuia într-un mega scandal de corupție. După Ilie Bolojan, care i-a luat apărarea prin purtătorul lui de cuvânt acum, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar refuza să ia măsuri împotriva acestuia. Mai mult, șeful Vămilor ar fi fost promovat și susținut pentru performanța în funcție, însă reproșuri legate de lipsa unor sesizări ale autorităților române legate de activitatea din Portul Constanța au venit direct de la șefa parchetului European Laura Codruța Kovesi. Realitatea PLUS i-a cerut un punct de vedere ministrului Alexandru Nazare însă până la această oră nu a oferit un răspuns.

Kovesi: „Nimeni nu ne sesizează. Nimeni nu vrea să lucreze cu noi!”

Deși are în subordine Autoritatea Vamală Română, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu ar fi făcut nimic pentru a opri neregulile. Procurorul-șef al Parchetului European- Laura Codruţa Kovesi critică lipsa de reacţie şi de colaborare a autorităților române la solicitările venite de la Luxemburg legate de problemele din Portul Constanța.

„Noi de când s-a înfiinţat Parchetul European din 2019, n-am primit nicio informaţie legată de ce se întâmplă în portul Constanţa, absolut niciuna. Noi nu suntem nici poliţişti, nici vameşi. Rolul nostru nu este să detectăm, trebuie să facem investigaţii. De aceea toate celelalte instituţii trebuie să detecteze şi să raporteze la Parchetul European. Şi acesta trebuie să fie un reflex.”, a zis Laura Codruţa Kovesi.

Mai mult, și alte scandaluri de corupție, cu șpăgi de sute de mii de euro, au lovit în anii trecuți Autoritatea Vamală, a cărei activitate este responsabilitatea directă a lui Nazare.

Cu toate acestea, nu ar fi fost demarat un proces de amploare pentru a stopa neregulile, scria presa.

Cu toate acestea, după scandalul de anul trecut, doar câteva luni mai târziu de la aceste acuzații, în fruntea Autorității Vamale Române a fost pus un nou președinte, după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a decis schimbarea conducerii.

Purtătorul de cuvânt a Guvernului Ioana Dogioiu a sărit de altfel în apărarea şefului Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, reţinut de procurori.

De altfel, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare , a fost cel care a propus numirea lui Mihai Savin la conducerea Autorității Vamale Române. Această numire a apărut în contextul în care premierul a cerut restructurarea instituției pentru a îmbunătăți performanțele.