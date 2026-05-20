Anca Alexandrescu: „Cred că domnul Ghiță împreună cu acea parte din sistem vor să-l șantajeze pe Nicușor Dan”

Sursă: Realitatea PLUS

Mamă, dar ce disperare, ce isterie! Păi, la ONG-uri, bineînțeles, nu la toate, pentru că oamenii corecți, care cu adevărat fac bine și care sunt transparenți, au aplaudat demersul din Parlament. Disperarea este la cei care, în afară de ONG-uri, fac și politică. Pentru că foarte mulți din cei care astăzi urlă de la ONG-uri, în momentele critice, importante ale României, au făcut politică. Ba chiar au scos oameni în stradă.

Sigur că nicio lege nu se aplică retroactiv și nu o să știm niciodată cine a fost în urmă, decât ce am reușit să aflăm din rapoartele Soroș și din rapoartele USAID după ce a venit Donald Trump, problema e de acum înainte ce se întâmplă. Și disperarea este maximă. De unde atâta ipocrizie, inclusiv partenera doamnei Gheorghiu, doamna Uscatu? De ce sunteți atât de supărată? Vai, vai, nu o să mai doneze lumea! Ba da, uite, eu donez de patru ani de zile la Dăruiește Viață. Nu mă deranjează cu nimic să se facă public lucrul ăsta, numai că nu o să fie făcute publice decât numele celor care donează peste 5.000 de lei. Aici este prima minciună. Deci lăsați vrăjeala, n-are nicio legătură cu legea din Ungaria și cu ce a făcut Orban în Ungaria. Am postat asta pe pagina și o să vă arăt în seara asta. Sunt minciuni și manipulări chiar pe paginile oficiale ale USR-ului.

De ce? Pentru că USR-ul este un partid care a fost constituit pe bază de societate civilă şi ONG-uri. Toţi sunt foşti ONG-işti. Toţi au trecut pe la un circuit anume. De-asta sunt disperaţi. Că nu mai pot să plimbe banii cum vor ei. Da, aceste informaţii există la Ministerul de Finanţe. Dar nu despre asta este vorba. De ce să nu ştie cetăţenii? Poate că cetăţenii care donează bani vor să ştie. Uite, de exemplu, am aflat cu totul întâmplător că doamna Gheorghiu îşi lua 5.000 euro pe lună din banii pe care noi îi donam acolo. Eu n-am donat bani pentru salariul doamnei Gheorghiu. Eu am donat bani pentru construcţia spitalului şi eu apreciez ce au făcut cele două doamne şi ce face în continuare fundaţia condusă de doamna Uscatu mai departe.

Mai donez şi la alte ONG-uri tot aşa de câţiva ani de zile. Patru, cinci, şase, nici nu ştiu câte sunt. În fiecare lună. Şi donez de câte ori pot atunci când am cazuri. Apropo de asta, pe pagina mea de socializare distribui de fiecare dată când sunt rugată cazuri. Sunt oameni care mă jignesc pentru că îndrăznesc să susţin nişte copii, nişte părinţi. Serios?

Mă întorc la subiectul cu ONG-urile. N-au zis doamna Gheorghiu cu domnul Bolojan onestul că vor să aprindă lumina? Dom'le, eu susţin. Haideţi să aprindem lumina. Dar la ONG-uri nu o trebuie ţinută lumina stinsă? Hai dom'le, aprindem lumina şi la ONG-uri. De ce atâta frică şi disperare? M-am uitat astăzi pe toate postările lor şi domnii de la Recorder şi Rise Project şi toate şi Press One, toţi. Disperaţi, toţi postează, postează. Peste 80% din comentarii sunt în favoarea legii. De ce? Pentru că oamenii au înţeles. Voi ăştia care aţi cerut în permanenţă de ani de zile transparenţă, transparenţă, transparenţă, acum vă puneţi transparenţei? Voi vreţi să vă aduc aminte că voi care aţi cerut transparenţă şi aţi urlat că politicienii nu-şi declară veniturile, că şi le ascunde, voi aţi fost de acord să se ascundă acum declaraţiile de avere pentru că sunt ai voştri la putere? Păi unde mai e transparenţa?

Aceeași mizerie, aceeași ipocrizie. O să vă demontez în seara asta toate minciunile pe care le spuneți. Nu are nicio legătură proiectul de lege cu Ungaria și cu alte modele. L-am publicat pe pagina mea, o să-l vedeți și în această seară, și o să treacă. Și să se aprindă lumina. Așa e corect. Să vedem și noi cine i-a bănuți de la aceste ONG-uri, pentru că sunt unii oameni despre care ne întrebăm cu toții de ani de zile din ce trăiesc. Că ei toată ziua sunt pe stradă sau vin în față, îți bagă microfonul și te întreabă ce ai făcut.

Sunt de acord, e libertate. Dar vreau să știu și eu cine-l plătește. Cine-l plătește? Cine-l plătește pe domnul respectiv? Sau cine plătește pe doamna respectivă? Să vedem și noi ce firme sponsorizează. Adică fac lobby mascat mulți dintre ei. De ce să nu știm lucrul ăsta? Adică ei de ce să n-aibă dosare penale? Cine-i expune? Nu-i expune nimeni. E adevărul gol-goluț. Asta este.

Așa cum televiziunile au contractele cu partidele declarate la AEP, sunt publice informațiile. Voi de ce să nu arătați lucrul ăsta? Și sunt de acord ca toate categoriile care în momentul ăsta nu au informațiile acestea publice, să le aibă. Așa e normal. Eu n-am văzut în nicio țară din lume să fie ascunse aceste informații. Uitați-vă cum e în America. Păi în America, în secunda a 2-a, dacă n-ai declarat, te iau pe sus cu cătușe. Nici nu stau la discuții. Păi, ce facem?

Am văzut că domnii de la domnul Giulescu, care a fost la Evidența Populației, pupilul doamnei Ioana Gheorghiu, a anunțat astăzi pe pagina de socializare că a făcut plângere împotriva domnului Dragoș Vlad, fostul șef de la Agenția de Digitalizare. Dar de ce n-ați făcut domnule până acum? Am și eu o întrebare. Adică dacă a făcut ceva în neregulă, de ce ați așteptat să depună dânsul denunț la DNA și acum, ca răzbunare, depuneți voi? Sau vreți să găsiți un motiv să anulați licitația? Pentru că știți că nu puteți anulați licitația în acest moment. Căutați tot felul de chichițe ca să anulați licitația. Că a zis ieri doamna Gheorghiu, a zis, domnii ăștia din Germania sunt ceea ce vrea Europa să facă. Ce vreți mai mult de atât? Și mai ales că-l cunoaște de acum un an. Adică dinainte să fie la guvern.

Vorbesc aici de două săptămâni de doamna aceea care a fost condamnată, venită de la Brașov, doamna Adriana Miron, care este la Ministerul domnului Miruță, adusă de un USR-iști, pusă și secretar general, pusă și în comisia pentru SAFE. Văd că s-au trezit și alții acum. Foarte bine. Vorbiți toți despre lucrurile acestea.

Doamna mai are un dosar penal și o să vă arăt eu în seara asta. O, dar nu-l deranjează pe Onestul Bolojan. Vestea bună este următoarea. Că am și o prietenii mele la patul Victoria, mulți, mulți, care în fiecare zi se duc și aprind lumânări să plece mai repede ăștia din guvern. Deci n-au trăit niciodată ceea ce au trăit în aceste zece luni de zile. Teroarea, obsesia pe care o are Bolojan împotriva oamenilor. Efectiv urăște oamenii, v-am spus lucrul acesta.

Am o veste bună. Am înțeles că se cară saci cu documente, îi taie, toacă documentele ca să nu lasă urme. Ei cred că pot să șteargă urmele. Nu pot să șteargă urmele. N-au cum să șteargă urmele. Pot să se vadă toate lucrurile acestea. Am înțeles că-și fac planuri de alegeri anticipate. Bine, pa. Nu se pot alegeri anticipate, oricum nu există legislație, a spus, a confirmat și ieri președintele AEP-ului. Am spus lucrul ăsta de câteva zile. Și nu se pot alegeri anticipate fără Nicușor Dan. V-am spus, eu nu mint oamenii. Eu le spun adevărul. Încă o dată vă spun. Nicușor Dan nu va declanșa niciodată alegeri anticipate pentru că nu-l obligă Constituția. Constituția spune: poate dizolva. Nu vă faceți gânduri că-l suspendă cineva pe Nicușor Dan și președintele interimar ar putea declanșa alegeri anticipate că nu poate.Nu se poate! Ca să fie foarte clar.

Am văzut astăzi și demersul făcut de Sorin Grindeanu împotriva ordonanței date când guvernul nu mai era în funcție. E foarte bine că a făcut-o, însă asta trebuia să facă domnul Mircea Abrudean, pupilul lui Boc și brelocul lui Bolojan. Deci domnul Abrudean, deși a fost mandatat de biroul permanent să facă acest demers la Curtea Constituțională, de a declanșa conflictul între instituții, a refuzat. Drept pentru care ăsta va fi probabil principalul motiv pentru plecarea domnului Abrudean de la conducerea Senatului. Dar acuma sunt alte lucruri mai importante și nu-și pierd vremea cei care pot face majoritate să se ocupe de domnul Abrudean. Va veni și rândul domnului Abrudean, nu vă faceți griji.

Majoritatea e făcută. Astea sunt informațiile pe care eu le am și în foarte scurt timp probabil că se va face guvernul. Nu sunt de acord cu modalitatea cum se va face. Din punctul meu de vedere ar trebui alegeri anticipate, dar cum am explicat mai devreme, nu se vor putea face alegeri anticipate. Clar, eu nu îi mint pe oameni. Și mă bucur că AUR în fiecare zi are victorie după victorie cu proiectele pe care le depune. Și astăzi am văzut victoria pe care a avut-o în Parlament. Asta trebuie să facă un partid de opoziție. Și bravo lor! Și mă bucur că au reușit să formeze majorități pentru decizii în favoarea poporului român, să repare ușor-ușor tot ceea ce a făcut Bolojan, alături de PSD, bineînțeles, să ne aducem. Să nu uităm lucrul ăsta. Acum PSD are foarte multe păcate de spălat. Să vedem cât înține. Că știți cum e. Până se văd cu sacii în căruță. Se mai schimbă oamenii. Vom vedea ce se întâmplă.

Am avut astăzi o informație la presa soroșistă, cum că domnul Ghiță ar fi agent rus. Nu știu ce să vă spun, nu pun foarte mult preț pe sursele acelea pe care le-au citat cei din presă. Mi se pare însă mult mai interesant, sigur se pot face legături, că domnul Ghiță a fugit în Serbia la domnul Vučić, care domnul Vučić e prieten cu Putin. Se pot face speculații, eu nu le fac, nu mă interesează, am spus și mai devreme lucrul ăsta.

Mi se pare însă mult mai interesant răspunsul pe care l-a dat domnul Ghiță. Domnul Ghiță astăzi practic a confirmat faptul că am avut dreptate când am spus că Victor Ponta a intrat la legele prezidențiale ca să-l bage în turul 2 pe Nicușor Dan. Pentru că domnul Ghiță spune cu subiect și predicat că este un susținător al domnului Nicușor Dan. De altfel, emisiunea dinainte de alegeri făcută acasă la domnul Nicușor Dan, Nicușor Dan mergând în platou la RTV, pupatul lui Nicușor, RTV-ul fiind peste tot după Nicușor.

Dar mesajul de astăzi al domnului Ghiță pe care o să vi-l arăt în emisiunea de astăzi, nu-i face un bine domnului Nicușor Dan. Este un joc. Cred că domnul Ghiță împreună cu acea parte din sistem care a fost întotdeauna în spatele domnului Ghiță, vor să-l șantajeze pe Nicușor Dan. Asta este opinia mea. Și jocul pe care-l face domnul Ghiță, nu însultă dacă doamna Kovesi candidează la prezidențiale, va candida și el, este doar o cacealma. Ca să fie foarte clar. Este un moment foarte complicat pentru Nicușor Dan și din acest motiv declarația de astăzi a lui Sebastian Ghiță îl afundă și mai rău pe Nicușor Dan. Adică adâncește și mai mult prăpastia dintre Nicușor Dan și soroșiștii lui, care sunt supărați cu numirea procurorilor, că nu-l susține, nu-l susține pe față pe Bolojan, că nu încalcă Constituția ca să facă cum vor ei.

Prin ieșirea de astăzi a lui Sebastian Ghiță, Nicușor Danii se mai bate un cui în coșciuc. Ce să-i zic? Îmi pare rău, condoleanțe. Când te înhăitezi cu astfel de personaje, trebuie să te aștepți și la astfel de comportamente. Timpul îmi va da dreptate.

Nu încurajez arestarea jurnaliștilor și știți foarte bine că am apărat libertatea de opinie. Dar astăzi am văzut că proprietarul de la Tabloid VIP a fost arestat. Nu știu ce s-a întâmplat dacă i s-a dat arest sau a fost lăsat liber, habar n-am ce s-a întâmplat, dar și eu am fost ținta acestui site. M-au urmărit, mi-au urmărit familia, m-au batjocorit, au spus minciuni. Nu am reacționat în niciun fel. Am lăsat în pace, le-am răspuns că mă bucur că mi-au acordat atâta importanță.

Dar am și o păsărică care mi-a spus că domnul respectiv a spus tot la procurori. Și printre altele, înțeleg, o parte din materialele care au fost produse și publicate în colaborare cu alte site-uri, pentru că mai sunt și alte site-uri în această gașcă, și va veni momentul, va mai spus când o să fac toată schema cu aceste site-uri și o să vă explic și cine e în spate și veți avea mari surprize că unii sunt pe la suveraniști. Mă rog, așa zis suveraniști. Domnul acesta se pare că a spus că unele din subiectele pe care le-a făcut, le-a urmărit, le-a hăituit, au fost plătite de RTV.

Persoana care a depus astăzi denunțul nu este persoana care a apărut cu numele în spațiul public. Știu exact cine este. Și era hărțuită de patru luni de zile și șantajată. Doar pentru că întâmplarea face să fie prietenă, cu cineva, pe care RTV-ul sau asupra căreia RTV a avut o campanie de linșaj mediatic, așa cum am fost și la adresa mea. Dar toate la timpul lor. Ușor, ușor, vor ieși toate la suprafață. Așa cum v-a spus domnul Georgescu, minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Și apropo de domnul Georgescu, o să vă arăt în seara asta că din nou a avut dreptate. Săptămâna trecută, când a fost la emisiunea la Marius Tucă și a vorbit despre o întâlnire America-China-Rusia, astăzi deja Trump vorbește despre asta.