Ana Maria Păcuraru: „SUA anunță o nouă tranșă de 1,8 miliarde de dolari pentru ajutor umanitar prin ONU. Washingtonul rămâne cel mai mare donator mondial”

Statele Unite ale Americii au anunțat miercuri o nouă contribuție de 1,8 miliarde de dolari destinată operațiunilor umanitare globale coordonate de Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), aducând totalul angajamentului american la aproape 3,8 miliarde de dolari în cadrul parteneriatului strategic lansat în decembrie 2025.

Anunțul a fost făcut în cadrul unui briefing la Centrul de Presă Străină din New York de către Jeremy P. Lewin, înalt oficial al Departamentului de Stat pentru Asistență Externă, Afaceri Umanitare și Libertate Religioasă, alături de Tom Fletcher, Subsecretar General ONU pentru Afaceri Umanitare și Coordonator pentru Ajutor de Urgență.

Rezultate concrete după prima tranșă

Prima contribuție americană, de 2 miliarde de dolari, anunțată la Geneva în decembrie 2025, a dat deja rezultate măsurabile. În doar patru luni, aproape 90% din fonduri au fost alocate efectiv pe teren, ajungând la 21,1 milioane de persoane care vor primi sprijin pentru salvarea vieții. Finanțarea a acoperit asistență alimentară pentru peste 6 milioane de persoane, acces la apă potabilă sigură pentru peste 10 milioane, funcționarea a 690 de facilități medicale și tratament pentru malnutriție severă pentru peste 300.000 de copii.

Un element central al reformei îl reprezintă eficiența crescută: costurile administrative ale OCHA reprezintă doar o treime față de modelele anterioare utilizate de SUA, iar viteza de alocare a fondurilor s-a dublat în raport cu perioada precedentă.

„92% din fondurile contribuite sunt direcționate strict către nevoi de nivel 4 și 5 — cel mai ridicat grad de prioritizare înregistrat vreodată de un donator major”, a declarat Lewin, adăugând că acesta este cel mai ridicat procent de hiperprioritizare realizat vreodată de un donator umanitar de amploare.

Reforma sistemului: transparență și responsabilitate

Ambele instituții au subliniat că parteneriatul reprezintă o reformă structurală a modului în care ajutorul umanitar este gestionat la nivel global. Au fost înființate peste 12 echipe de impact și responsabilitate pe teren, iar un dashboard public permite urmărirea în timp real a destinației fiecărui dolar cheltuit.

„Există o narațiune conform căreia Statele Unite nu mai sunt prezente în spațiul umanitar. Aceasta este falsă. Suntem de departe cel mai mare donator”, a afirmat Lewin.

Fletcher a confirmat că SUA ocupă primul loc în clasamentul donatorilor, cu 92% din fonduri direcționate către priorități de urgență maximă, provocându-i și pe ceilalți donatori să atingă același standard.

21 de țări beneficiare, inclusiv Ucraina și Liban

Față de cele 18 țări incluse inițial, lista beneficiarilor a fost extinsă cu trei noi state: Liban, Venezuela și Republica Centrafricană. Ucraina rămâne în program, iar Lewin a reiterat că soluția durabilă pentru criza umanitară din această țară rămâne pacea: „Cel mai mare contribuabil la reducerea suferințelor umanitare din Ucraina este găsirea păcii, obiectiv pe care președintele Trump continuă să îl urmărească activ.”

Fletcher a menționat că, în această dimineață, un convoi OCHA a fost atacat în Ucraina, personalul scăpând cu viață în ceea ce pare a fi un atac țintit, și a cerut o anchetă completă.

Contextul mai larg: reforma ONU și competiția cu China

Întrebat despre China, Lewin a recunoscut că Beijingul a avut câștig de cauză în Africa în materie de infrastructură și acces la resurse, însă a subliniat că modelul american de implicare a sectorului privat reprezintă un avantaj distinct pe termen lung: „Sectorul privat american este motorul economiei noastre și invidia lumii.”

Pe tema inteligenței artificiale în acțiunea umanitară, Fletcher a oferit un moment de destindere, mărturisind că, înainte de conferință, a folosit modelul AI Claude pentru a anticipa cele mai dificile întrebări posibile — și invitându-i pe jurnaliști să verifice singuri care ar fi acestea.

Planul global: 87 de milioane de vieți, 23 de miliarde de dolari

Planul umanitar global coordonat de OCHA vizează sprijinirea a 87 de milioane de persoane în 2026, pentru un buget estimat la 23 de miliarde de dolari. Fletcher a subliniat că această sumă reprezintă mai puțin de 1% din cheltuielile globale pentru apărare și securitate.

„Dacă lumea cheltuiește pe cadouri virtuale pentru avataruri mai mult decât pe salvarea a 87 de milioane de vieți, înseamnă că avem o problemă de priorități”, a concluzionat Fletcher.