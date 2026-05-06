Anca Alexandrescu: „Nu-l subestimați pe Ilie Bolojan. Este în stare să-i dea afară pe toţi cei care nu fac aşa cum îşi doreşte el”

Sursă: Realitatea PLUS

Văd un entuziasm general, eu am spus de aseară, mai ușor cu entuziasmul, este foarte bine că a trecut moțiunea de cenzură, este foarte bine că Ilie Bolojan nu mai este prim ministrul și gașca de soroșiști au fost scoși înafara Guvernului României, a mai rămas interimar o perioadă, oricum nu pot lua decât decizii administrative, sigur, pot face foarte mult rău dacă vor să facă rău. Dar lucrurile nu sunt foarte simple.

Am văzut foarte multă lume preocupată de ce se întâmplă la PNL. Vă spun sincer, pe mine mă interesează puțin spre deloc soarta PNL-ului. Își merită soarta, pentru că tot ceea ce au făcut sau ce au pus la cale cu PSD-ul, din 2024, de când au comasat alegerile, au candidat împreună pe liste, apoi au anulat alegerile și multe, multe alte lucruri pe care le-au girat și le-au făcut împreună, din punctul meu de vedere, nu mai există nici PSD, nici PNL.

Acum, eu vă spun un singur lucru și le spun celor de la PNL. Nu-l subestimați pe Ilie Bolojan. Îl urmăresc de foarte mulți ani de zile. Încă de când auzisem că își pregătește cu mulțiozitate să vină la București. Era primar la Oradea. De atunci îl urmăresc. Își va pregăti pas cu pas. De astăzi, Ilie Bolojan este în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale, ca să fie foarte clar.

Iar inamicul public numărul unu pentru Ilie Bolojan de astăzi nu este PSD-ul, cum fals crede toată lumea. Și nici Sorin Grindeanu. Ci Nicușor Dan. De astăzi, Ilie Bolojan este într-o campanie de a-l detrona pe Nicușor Dan din inimile progresiștilor sorosiști. Mare parte dintre susținătorii lui Nicușor Dan deja sunt în spatele lui Ilie Bolojan și îi va folosi maxim pentru a-și atinge scopul. Sigur, alegerile sunt în 2030, se pot întâmpla foarte multe lucruri până atunci.

Însă... eu cred că cei de la PNL nu vor reuşi să-l dea jos pe Ilie Bolojan. Sau nu foarte repede. Ilie Bolojan este în stare să-i dea afară pe toţi cei care nu fac aşa cum îşi doreşte el. Numai pentru a putea să-şi atingă scopul. Ilie Bolojan, dacă pleacă din partid, nu se poate duce nici la USR, nici la REPER. De ce? Pentru că, deşi USR-ul, REPER-ul şi ce mai sunt ei pe zona aia progresistă, îşi doresc să facă un pol progresist, cum îi spun ei, cum denumesc ei, niciunul nu vrea să-şi piardă partidul. Nu-l vor pe Ilie Bolojan șef, să fim serioşi. Vor să fie împreună acolo.

L-am văzut astăzi pe domnul Ghinea, care spunea că USR-ul cu PNL-ul au mai multe voturi în Parlament decât PSD. Aşa este, dar ei au ieşit pe locurile 3 şi 4. E un amănunt important. Aşa scrie la Constituţie, că partidul de pe primul loc dă prim-ministru. Dacă partidul de pe primul loc nu reuşeşte să facă Guvernul, atunci partidul de pe locul 2, adică până ajungi la 3 şi 4, că degeaba se unesc ei dacă nu au un premier desemnat.

Mă rog, în fine, nu mai contează că nu intrăm în tehnicalităţi, dar Ilie Bolojan va ţine cu dinţii de PNL. Ascultaţi-mă ce vă spun. În primul rând pentru că nici Ciucu nu poate pleca de la PNL că-şi pierde mandatul de primar în secunda doi, doar dacă este dat afară, este în altă situaţie, ca să fie foarte clar. Dar el este dispus să-i dea afară pe toţi cei care se vor împotrivi lui.

O să vedeți, lupta lui de acum înainte, nici pe departe, nu este cu PSD-ul, nici măcar cu AUR-ul. Dinpotrivă, s-ar putea să-i convină ce face AUR-ul. De-asta și îndulcit tonul vizavi de AUR, încă dinainte de moțiune. Lupta lui este cu Nicușor Dan. Vrea să ia al doilea mandat de sub nasul lui Nicușor Dan. Ce va face Nicușor Dan? Habar n-am. Cert este că în momentul de față nu are o soluție, pentru că Ilie Bolojan este clar că blochează orice soluție.

AUR-ul, mi-e greu să cred că va intra la guvernare în orice condiții, dacă nu se organizează alegeri anticipate. Sigur, există și varianta cu alegeri anticipate, dar care este o variantă foarte greu de obținut, având în vedere că Nicușor Dan a exclus-o și având în vedere că, potrivit Constituției, depinde exclusiv de el dacă vor fi alegeri anticipate sau nu. A spus-o clar, cu subiect și predicat. Constituția spune că președintele poate dizolva Parlamentul. Nu este obligat. Va dura această situație.

Nu cred în vrăjeala lui Bolojan că-și dau demisia toți din funcții de la PNL. Am văzut explicația, a postat Bogdan Tiberiu Iacob. Eu n-am văzut emisiunea, nu m-am uitat, că nu mă uit la televiziunile care îi făceau pantofii lui Nicușor Dan. Acum îi fac pantofii lui Bolojan. Înțeleg că a spus că dacă PSD-ul spune că nu poate guverna, atunci PNL-ul poate. Cred că vă dați seama că niciodată PSD-ul și Grindeanu n-or să spună lucrul ăsta. Atunci aia or să-și dea demisia toți și vor reveni. O poveste din asta, n-a înțeles nimeni ce a vrut să spună.

Dar dacă ești onest, domnule Boloșan, mâine toți, toți, absolut toți de la PNL care ocupă funcții de secretar de stat, de șef, inclusiv Foghiş al tău de la, care e la SAPE, adică unde sunt participațiile statului, omul câștigă vreo 50.000 de lei pe lună, un tip pe care l-a plimbat și pe la Ministerul Transporturilor vreo trei ani de zile secretar de stat, l-a dus înapoi la Oradea că n-a mai avut loc pe aici, l-a adus înapoi aici. Ca să înțelegeți de ce spun că acțiunea lui este împotriva lui Nicușor și țintește poziția lui Nicușor.

Aseară, în ședință, slugile lui, una dintre ele este o tanti de la Oradea care a fost cred că educatoare pe la grădiniță, ceva de genul, s-a făcut avocat între timp și-a făcut prieteni judecători și așa mai departe, o tanti roșie-n cap care ieri număra de zor acolo la vot. Ce credeți? Când zicea cineva nasoale de Nicușor Dan, ea aplauda și le mai spunea și susținător, hai, mai aplaudați și voi, aplaudați și voi că așa e. Nicușor Dan e nasol, e strâmb, mă înțelegeți?

Deci ei asta pregătesc? Ei au și au sloganul de mult: „Vreau o țară ca Oradea”. Deci, ascultați-mă ce vă spun. Știți că n-am greșit niciodată. Când greșesc, recunosc. Dar eu vă spun că de astăzi a început campania asta. Ăia care au fost în spatele lui Nicușor Dan și care au început de când a fost povestea cu procurorii, au început să spună: „Nicușor ne-a trădat, noi l-am votat pe Nicușor pentru că a spus că-l pune premier pe Bolojan”. Au început treptat să mute discuția către Bolojan. Bolojan e cel mai bun, extraordinar. Toți acum și aduc aminte cum le-au spus lor acum 10 luni, Bolojan, că el nu poate să înceapă tăind de la șmecherii de la partid, deci întâi de la cetățeni.

Adică este, înțelegeți, este o construcție foarte bine pusă la punct. Am văzut astăzi pe rețele sociale și o să vedeți cum sunt construite paginile pentru Bolojan, cine sunt simpatizanții. Sunt aceiași de la Kensington, ăia care au făcut în campania electorală spunând că vezi, doamne, a făcut Călin Georgescu și n-au pățit absolut nimic. De unde? Din banii noștri, din banii publici. Pentru că, ce să vedeți, domnul Bolojan a tăiat o bucățică mică, mică, mică, din subvențiile pentru partid.

Așadar, pregătiți-vă, pe mine mă bucură că începe această campanie, pentru că știți cum e, când doi se ceartă, al treilea câștigă. În speță, va câștiga AUR pentru că el este marele câștigător a ceea ce s-a întâmplat ieri. Și eu sper, Doamne ajută, la următoarele alegeri, să câștige Călin Georgescu, că vor fi anticipate, că vor fi la termen, vom vedea. Mă opresc aici cu previziunile, o să rămână înregistrat. Știu că sunt unii care mă iubesc și care taie imediat și postează pe TikTok. Sunt alții care nu mai pot de grija mea și care, la fel, postează pe TikTok și mă fac în toate felurile. Le mulțumesc tuturor, deopotrivă, pentru că îmi acordă atâta atenție și că îmi fac reclamă. Și celor care mor de grija mea, ce pot să le spun? Că le doresc să aibă o viață mai fericită decât o au acum.