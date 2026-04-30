Anca Alexandrescu: „Ei recunosc că o să pice guvernul săptămâna viitoare!”

Sursă: Realitatea PLUS

Onestul, mamă, onestul Bolojan și-a pus... cum să le spun? Grofii din partid. Că baronii e prea puțin, grofii din partid... și-a pus să cumpere votul, să dea oricât, orice, oricum, ca să rămână la putere.

Nu neapărat ca să rămână el la putere, ci pentru că are niște lucruri de rezolvat. Unu. Trebuie să rezolve cu companiile de stat, așa cum le a promis ălora care l-au pus acolo, să scoată la vânzare niște acțiuni. Nu se justifică sub nicio formă, ați văzut clar nici vorbă de așa ceva. Oricum, jalonul PNRR nu vorbește despre așa ceva, vorbește despre trei companii de restructurate, niciun caz de vânzarea unor acțiuni la companiile profitabile.

Doi, să dea bănuții din SAFE acolo unde a promis, adică în Germania. Aproape 70% din sumă se duc acolo. Acuma uite, bine îmi spunea Alin Stanciu din Danemarca, mai devreme, din diaspora, îmi spunea: domnule, totuși, de ce are România nevoie să ia 16 miliarde acest împrumut pentru care plătim vreo 500 de milioane de euro pe an dobânzi... în condițiile în care oricum ne-am angajat să mărim cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, ceea ce înseamnă vreo 20 de miliarde de euro anual.

Deci... care e șmecheria. Să ne întoarcem la onestul Bolojan. Vă jur, astăzi mi-a fost frică să deschid frigiderul că m-am gândit că îl găsesc pe Bolojan în frigider. Adică nu mai poți să deschizi televizorul, radioul, e peste tot. Eu îi recomand să se ducă și la Disney TV, căci Angry Birds acolo este la Disney TV, și să nu rateze, că văd că a luat-o pe urma lui Băsescu, neapărat MT-ul, nu mai este că s-a desființat, Etno neapărat, că există Etno, se poate duce la Etno, și nu știu, ce a mai rămas, deci să le ia pe toate la rând.

Toate la rând, întrebarea mea este totuși la radiourile astea care nu sunt cu știri, dezbateri politice, pe ce bănuți pe fac aranjamentele astea. O să aflăm, cu timpul o să afle, vă dați seama că nimic nu rămâne. Dar cum rămâne cu voturile, cu voturile cumpărate, onestul Bolojan?

Am auzit că domnul Motreanu, îl știți pe domnul Motreanu, e europarlamentar. Într-o vreme am crezut și eu că ar fi o variantă bună să preia PN-ul, dar cu timpul m-am convins că zvonurile care erau despre domnia sa cum că ar avea niște legături cu domnul Coldea, cu statul paralel, văd că se confirmă.

Căci dânsul înțeleg că poartă negocieri cu mai mulți parlamentari și le oferă tot felul de lucruri. Nu am dovezi, de asta mă feresc să spun, să dau și numele celor cu care poate a purtat unii au și semnat. Unii au și semnat. Sigur, dânsul mi-a răspuns mie că a discutat cu ei despre o viitoare construcție politică, un proiect politic, despre care a vorbit și Bolojan astăzi. Adică ei recunosc că o să pice guvernul săptămâna viitoare, dar ei zic că racolează acum pentru o viitoare construcție politică.

Așa a zis și Fenechiu la colegul meu Laurențiu Botin. Numai că l-a luat gura pe dinainte, a zis: am negociat. Deci ați negociat, domnul Fenechiu? Ei, dacă doar ați discutat. A negocia înseamnă că și de o parte și de cealaltă, unul dă, altul primește, adică ceva... Când negociezi, trebuie să te întâlnești la mijloc și fiecare are ceva de câștigat. Deci, cei cu care ați negociat, ce ați negociat mai exact? Adică să voteze sau să nu voteze moțiunea, să voteze un eventual guvern minoritar și să nu voteze moțiunea și la schimb ce primesc? Că eu am auzit așa, că s-a oferit poziții de inspector școlar pentru soți, soții, frați și mai știu eu ce alte rudenii. Altul... i s-a oferit să-i pună soția șefă la cimitir. Alții vor să fie consuli, unii vor chiar miniștri. Da, dar mă refer la patrioții ăia vopsiți care au fost pe la partidul ăla, POT, și acuma și au făcut ei un grup separat, bine, nu mai grupul, a existat doar pentru două zile, ce să faci...ghinion, și unii visează să plece consuli și așa mai departe. Eu atâta vă spun. Trădătorii care n-au semnat moțiunea, mă refer la așa zișii patrioți, ăia care i-au păcălit pe oameni, le-au spus că sunt partidul domnului Georgescu, că ei sunt suveraniști adevărați.

Deci, am să-i urmăresc pe toți și după ce vor, nu vor vota, n-au semnat nici moțiunea, am să-i urmăresc. Frați, surori, familie, declarații de avere, tot, ca să văd și eu ce mișcări sunt.

O, da, știți că o să se afle lucrurile, că presa locală lucrează și imediat o să se afle cine, cum. Cum s-a aflat că am văzut, nu știu, la Neamț, am văzut pe o doamnă care a fost șofer de TIR, este acum prefect? De la USR, e doamna, de la USR să ne înțelegem. Da. Măi, nu vă e așa puțină rușine, domnul Motreanu. Măi, domnule Motreanu. Voi vorbiți despre sinecuri politice și despre ce face PSD-ul când dumneavoastră stați pe bani mulți la Parlamentul European, 100.000 de euro pe an aproape net în buzunărel. Dar ce să vedeți că și soția dumneavoastră lucrează tot la o companie a statului român, la Transgaz, unde ia vreo 18.000 de lei pe lună. 18.000 de lei. Voi sunteți liberali. Voi sunteți liberali și domnul Fenechiu la fel. Și el ia bani de la Parlament, bine, are și biroul de avocatură, nu știu când mai are și timp de asta, că toată ziua îl văd pe la televizor și prin Parlament, a zis că a vorbit cu sute de parlamentari, a negociat, a zis. Și soția, bineînțeles, că tot la o instituție lucrează de stat, la AFIR. Și doamna ia aproape 14.000 de lei pe lună.

Cum se face că toate nevestele de la PNL lucrează la companii de stat și iau mai mult decât președintele, vorba aia? Adică nu voi așa puțină rușine, voi chiar credeți că ne luați de proști pe noi? Noi știm că s-a deschis piața și întotdeauna a fost așa, ca să fie foarte clar. Dar vreau eu să întreb așa, cam câți bani? Voi vă imaginați câți bani se fură de la stat dacă ei oferă sume atât de mari pentru un singur parlamentar? Că mi-a ajuns pe la ureche că s-ar fi semnat astăzi, zilele astea, astăzi, ieri, un... o promisiune de vânzare, un domn parlamentar care și-ar fi, ar fi vrut să-și vândă apartamentul care ar valora vreo 200.000 de euro pentru vreo 600.000 de euro. Cică este deja semnată la notar promisiunea de cumpărare. Lucrurile astea se vor afla. Credeți-mă. Eu sper ca DNA-ul, ANI să stea cu ochii pe ei, să-i urmărească cum se îmbogățesc dintr-o dată, că acuma, na, că totuși de la 200.000 la 600.000 și cumva să te trezești dintr-o dată că ești iubitor de Bolojan, după ce ai fost suveranist. Să vii să spui că eu nu pot să-mi... să-mi trădez prietenii și colegii din... cu Basarabia și din Ucraina. Păi, sunteți, nu sunteți parlamentari în Parlamentul României? Îi reprezentați pe români.

A, sigur. Știți că România dă bani să se construiască autostrăzile către Moldova și Ucraina și prin Moldova s-a anunțat cu subiect și predicat că cel puțin 700 de milioane de euro o să dea România bani să le construiască ălora din Moldova autostradă.

Da, da, o să vedeți în seara asta știri oficiale, adică nu e nimic neoficial. Și cum domnul Bolojan, reformatorul, care acuma zice: Doamne, regret că am mărit impozitele la case, că într-adevăr și în București au fost și de 100 de ori creșteri și într-adevăr a fost prea... Deci de ce n-ați... Domnul Bolojan n-a putut să dea 9.000 de lei? 9.000 de lei pentru 300 de veterani?

O să spun asta în fiecare seară până când o să-i iasă pe nas. Se duce el și vorbește, spune despre toată lumea. Vorbește el despre viitorul proiect politic, o să facă el, o să construiască el o construcție? Nu, nu este. El este doar un pion pe care l-au crescut unii, cum s-a mai întâmplat și cu alții. Care acum are misiunea să salveze neomarxismul în România.

Au un tupeu ăștia de la USR, ceva inimaginabil. Ei sunt cei mai buni, sunt perfecți, sunt extraordinari. Au cei mai buni miniștri. Sigur,cu un nod în gât au guvernat alături de PSD. Dar ce să vezi, că ei toți n-au facultățile făcute la timp? Toate-s făcute la facultăți de astea no name. Unii și-au falsificat CV-urile, alții diplomele și așa mai departe. Ăștia ne dau nouă lecții și ne spun nouă, împreună cu bula aceea care l-a susținut pe Băsescu, pe Iohannis, ne spun în fiecare zi: Voi nu puteți să trăiți, voi n-aveți voie să votați, voi n-aveți voie să vorbiți, doar noi. Dar de ce? Că și noi avem aceleași drepturi ca și voi.

Și ce să vezi? Au înflorit cireșii, lucrurile încep să se schimbe. Ieri la Curtea Constituțională s-a constatat un lucru legal, normal. Dar ce să vezi? Consiliile de administrație de la Radio și TVR au fost compuse ilegal. Nu, nu, doamna Dogioiu, nu vă mai lăudați peste tot și nu, doamna Săftoiu, nu mai dați mailuri prin redacție că dumneavoastră o să rămâneți președinte, director general. Pentru că o să scrie foarte clar în decizie, pentru că a mai fost o decizie în 2014, că se va relua întreaga procedură.

Adică și dumneavoastră, care ați fost desemnată de instituții, o să plecați. Și între timp n-o să mai fie cel care v-a pus și n-o să mai fiți acolo la TVR. Nu știu ce va veni, nu mă interesează. Am, am văzut niște nume care s-au vehiculat. Nu comentez, nu e treaba mea, nu am o problemă. Pe mine mă interesează doar ca Serviciul Public de la TVR, cum spun cei de la CNA, să fie respectat. Eu v-am arătat ce se întâmplă acolo, în niciun caz, ce ar trebui să fie. Acuma sigur, am înțeles că partidul AUR, a zis domnul Fenechiu, a devenit mai pro-european așa, adică s-a schimbat, nu mai e chiar extremist. Adică dacă se uită bine și cu atenție, acuma nu doar parlamentarii sunt frecventabili, și partidul a devenit frecventabil.

Nu vă e așa puțină rușine? Nu vă e așa puțină jenă? Toți ăștia care ați urlat, ați făcut în toate felurile, că s-au anulat alegerile pentru că vin rușii, pentru că vine Simion și vine Georgescu și o să vă ia casele și o să fie inflație și o să crească cursul și că o să fie nenorocire și că o să fie și o să fie. Și ce să vezi? Ați venit voi la guvernare și a fost fix cum ați spus voi că ar fi fost dacă ar fi venit Georgescu cu Simion.

Acum s-a dat drumul la aceeași retorică de la alegerile prezidențiale și văd toate site-urile, toți, toate slugile care sunt în siajul acestor neomarxiști, care își iau bănuții, bineînțeles. Vai, vai, leul la cel mai mare... Bă, ce era să fac eu că m-am oprit eu atunci, că eu am făcut episoade multe despre Sighiartau Robert. O să le reiau eu, să văd eu cum a făcut bani domnul... Cum are el case peste case, proprietăți peste proprietăți. Ia să scot eu de la naftalină anchetele mele vechi pe care le-am făcut aici. Vai, a crescut, e cel mai mare curs, cel mai mică, cea mai mică valoare a leului de nu știu cât, de vai, vai, bursa e pe minus, vai! N-ați auzit lucrurile astea?

Am auzit că a intrat în joc și Isărescu. Mamă, e și Isărescu în joc.

Pregătesc ei un candidat pentru premier tehnocrat care să fie agreat de nu știu cine, de nu știu cum.

Voi nu vedeți că aceleași javre care de 36 de ani fac și desfac în România și trăiesc pe banii românilor și își fac afaceri peste afaceri, tot ei vor să pună, să decidă, să conducă?

Băieți, gata, s-a terminat. S-a terminat. Vine vremea schimbării. Nu mai merg lucrurile. Și o să vedeți că vine și în Europa pâș, pâș așa cum era, tâgâdâm, pâș, pâș, tâgâdâm, pâș, pâș. Așa vine vremea schimbării și în Europa. Ia să vedeți cum se schimbă lucrurile. Cum dintr-o dată toți din misiari și toți suveraniștii vor deveni frecventabili.

Noi suntem 5.339.000 de români. Nu mai pot cu ăștia care spun: Domne, dar noi, acuma încep să spună, noi l-am votat pe Nicușor pentru că a candidat în tandem cu Bolojan. Fals. E o minciună.

Este o minciună. Mai mulți au spus că l-ar pune pe Ilie Bolojan.

A spus și Nicușor. Propunerea a venit de la coaliție. Nicușor l-a pus. Am auzit astăzi pe o doamnă de la USR care spunea: Domne, dar de ce să plece? Dacă din patru partide care au făcut coaliția asta, doar unul nu mai e de acord, de ce să plece? Păi, pentru că voi sunteți pe locul trei și patru și UDMR-ul pe ultimul loc. Că nu vă mai vrea partidul care e pe locul unu și nu vă vrea nici partidul care e pe locul doi. De asta trebuie să plecați.”