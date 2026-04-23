Cum s-a produs incidentul

Potrivit primelor informații, copilul ar fi găsit o sticlă care conținea combustibil, lăsată nesupravegheată, și ar fi băut din ea. Speriați de posibilitatea unei intoxicații grave, părinții au apelat imediat serviciile de urgență.

Echipajele medicale au intervenit rapid și au transportat copilul la o unitate medicală din zonă pentru investigații și tratament.

Intervenția medicilor și starea copilului

Minorul a fost internat la IMSS Bienestar, unde medicii au aplicat măsuri de urgență pentru prevenirea complicațiilor, în special la nivel digestiv și respirator, frecvent asociate cu ingestia de substanțe toxice.

În prezent, copilul este în stare stabilă, însă rămâne sub supraveghere medicală atentă.

Incertitudini privind cantitatea ingerată

Părinții au declarat că nu pot spune cu exactitate dacă micuțul a înghițit benzină sau doar a dus recipientul la gură. Din acest motiv, medicii au tratat cazul cu maximă precauție, pentru a elimina orice risc.

Cadrele medicale au anunțat că băiețelul va rămâne internat câteva zile, pentru monitorizare, astfel încât să se asigure că nu apar efecte întârziate ale intoxicației.