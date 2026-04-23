"Provocarea pentru Europa noastră este să fie mai puternică și mai independentă, pentru că SUA nu ne vor mai proteja mult timp", a afirmat el la o întâlnire cu elevi ai școlii franco-cipriote din Nicosia.



"S-a văzut asta bine în cazul Groenlandei, în ceea ce se petrece astăzi în Iran și puțin în ceea ce se petrece în Ucraina", a adăugat Macron, când o elevă l-a întrebat: "Ce pot face tinerii pentru promovarea păcii?".



"Ei sunt încă acolo, este formidabil, sunt aliați, dar Europa s-a construit în ideea că Statele Unite ne vor proteja pentru totdeauna. Pentru generația voastră, cred că aceasta nu va mai fi valabil", a subliniat președintele francez.

Apel pentru autoapărare

"Dacă mâine nu mai suntem capabili să ne protejăm singuri pentru apărarea noastră, dacă toate soluțiile noastre tehnologice sunt la mâna altora, poți să spui orice vrei, dar nu vom mai avea de ales", a mai spus el, pledând încă o dată pentru mai multă suveranitate europeană.



Emmanuel Macron i-a sfătuit de asemenea pe tineri "să caute întotdeauna să-i înțeleagă pe ceilalți" și "să aibă gustul viitorului", afirmând că "pacea nu se decretează într-o zi" și că ea depinde și de ei.



"Războiul se naște din neînțelegeri, din lipsa de comunicare sau din nebunia anumitor conducători și, uneori, a unor popoare care cred că securitatea lor va veni din distrugerea vecinului", a subliniat președintele francez.



"Iubește războiul cel care nu mai speră nimic. Când îți place viitorul, nu ai niciun chef să faci război", a adăugat el, fără a cita nume de lideri.

