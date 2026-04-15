Potrivit unui oficial al președinției, anchetatorii care s-au prezentat la Élysée nu au fost lăsați să intre și li s-a transmis că documentele referitoare la personalul palatului — care nu țin de atribuțiile oficiale ale președintelui și pot fi, prin urmare, comunicate — vor fi furnizate la cerere, scrie Politico.

Anchetatorii investighează suspiciuni de favoritism, corupție, trafic de influență și conflict de interese în legătură cu organizarea ceremoniilor de la Panteonul din Paris, unde sunt omagiați marii oameni ai Franței.

Publicația Le Canard Enchaîné a dezvăluit că anchetatorii analizează de ce firma Shortcut Events a primit în mod repetat contracte pentru organizarea acestor ceremonii, fiecare având un cost de aproximativ 2 milioane de euro. Investigația vizează și posibile legături între Shortcut Events și Centrul Monumentelor Naționale, instituția responsabilă cu administrarea patrimoniului istoric al Franței.