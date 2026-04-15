Scandal uriaș la Paris. Anchetatorii au fost împiedicați să intre în palatul lui Emmanuel Macron, într-o anchetă cu acuzații de corupție și trafic de influență

Palatului Elysee
Palatului Elysee

Scandal uriaș la Paris, după ce anchetatorii nu au fost lăsați să pătrundă în Palatul Élysée, sediul președinției franceze, într-o investigație legată de atribuirea unor contracte, invocând imunitatea de care beneficiază președintele Emmanuel Macron.

Potrivit unui oficial al președinției, anchetatorii care s-au prezentat la Élysée nu au fost lăsați să intre și li s-a transmis că documentele referitoare la personalul palatului — care nu țin de atribuțiile oficiale ale președintelui și pot fi, prin urmare, comunicate — vor fi furnizate la cerere, scrie Politico.

Anchetatorii investighează suspiciuni de favoritism, corupție, trafic de influență și conflict de interese în legătură cu organizarea ceremoniilor de la Panteonul din Paris, unde sunt omagiați marii oameni ai Franței.

Publicația Le Canard Enchaîné a dezvăluit că anchetatorii analizează de ce firma Shortcut Events a primit în mod repetat contracte pentru organizarea acestor ceremonii, fiecare având un cost de aproximativ 2 milioane de euro. Investigația vizează și posibile legături între Shortcut Events și Centrul Monumentelor Naționale, instituția responsabilă cu administrarea patrimoniului istoric al Franței.