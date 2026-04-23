Audieri-cheie în dosar

Bărbatul de 86 de ani, identificat drept Jurgen Heinz, a fost audiat de anchetatori în București, în contextul suspiciunilor că și-ar fi ucis partenera, o femeie de 30 de ani.

În aceeași zi, procurorii au chemat la declarații și echipajul SMURD care a intervenit la locuința victimei, pentru a stabili în ce stare se afla aceasta la momentul sosirii medicilor.

Decizie neașteptată: suspectul, lăsat liber

Deși inițial cazul a fost tratat ca o posibilă crimă, anchetatorii nu au dispus reținerea bărbatului. După audieri, acesta a fost lăsat să plece și a ajuns în grija autorităților diplomatice germane, invocând lipsa unui loc de cazare și a resurselor financiare.

Această decizie vine în contextul unor concluzii preliminare care ridică semne de întrebare asupra cauzei reale a decesului.

Ce arată primele date medico-legale

Potrivit informațiilor apărute în anchetă, necropsia ar indica faptul că victima, Florina Daniela Valentina Trandafir, ar fi consumat alcool în exces și substanțe interzise.

De asemenea, pe corpul femeii nu ar fi fost identificate, până în acest moment, urme evidente de violență. Rezultatele finale ale analizelor toxicologice urmează să clarifice dacă aceste substanțe au contribuit decisiv la deces.

Versiunea suspectului

În fața anchetatorilor, bărbatul a declarat că între el și parteneră ar fi izbucnit un conflict. Acesta susține că femeia l-ar fi atacat, iar el s-ar fi apărat folosind o cârjă de care se ajută pentru deplasare.

Totodată, pe corpul său au fost observate mai multe răni, despre care afirmă că i-ar fi fost provocate de victimă.

Cei doi ar fi avut o relație de aproximativ 10 ani, iar bărbatul, fost profesor stabilit în România, o întreținea pe parteneră. Incidentul ar fi fost semnalat de vecini, care au alertat autoritățile în urma unui conflict izbucnit în locuință.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs decesul. Rezultatele finale ale expertizelor medico-legale vor fi esențiale pentru încadrarea juridică a faptei.