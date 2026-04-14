Cum s-a petrecut crima?

Potrivit anchetatorilor, tensiunile au pornit de la o ceartă între părinții tânărului. În timpul altercației, mama acestuia și-ar fi agresat soțul, lovindu-l în zona feței cu un obiect dur. În încercarea de a calma situația, un bărbat aflat la fața locului a intervenit pentru a aplana conflictul.

Gestul său a avut însă un deznodământ tragic. Tânărul de 18 ani ar fi reacționat violent și a aruncat un cuțit de bucătărie către victimă, lama pătrunzând în zona toracelui. Rănile suferite au fost fatale.

În urma incidentului, procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba au deschis un dosar penal. Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Alba a decis arestarea preventivă a tânărului, acesta fiind cercetat pentru omor.

În același dosar, mama suspectului, în vârstă de 36 de ani, este anchetată pentru violență în familie și a fost plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.