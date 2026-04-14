Crimă în Alba: tânăr de 18 ani arestat după ce a ucis un bărbat care intervenise într-un conflict familial

Un caz grav de violență petrecut în județul Alba s-a soldat cu moartea unui bărbat de 47 de ani, după ce un tânăr de 18 ani l-a atacat cu un cuțit. Incidentul a avut loc în localitatea Cenade, în noaptea de 12 spre 13 aprilie, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict izbucnit în familie.

Cum s-a petrecut crima?

Potrivit anchetatorilor, tensiunile au pornit de la o ceartă între părinții tânărului. În timpul altercației, mama acestuia și-ar fi agresat soțul, lovindu-l în zona feței cu un obiect dur. În încercarea de a calma situația, un bărbat aflat la fața locului a intervenit pentru a aplana conflictul.

Gestul său a avut însă un deznodământ tragic. Tânărul de 18 ani ar fi reacționat violent și a aruncat un cuțit de bucătărie către victimă, lama pătrunzând în zona toracelui. Rănile suferite au fost fatale.

În urma incidentului, procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba au deschis un dosar penal. Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Alba a decis arestarea preventivă a tânărului, acesta fiind cercetat pentru omor.

În același dosar, mama suspectului, în vârstă de 36 de ani, este anchetată pentru violență în familie și a fost plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. 