Control amplu înainte de sezonul turistic

Acțiunea ANPC vine în contextul creșterii numărului de pasageri odată cu apropierea sezonului turistic. Scopul verificărilor a fost asigurarea respectării drepturilor consumatorilor și a standardelor de siguranță în incinta aeroportului.

Produse neconforme și probleme de igienă

În urma controalelor, inspectorii au identificat mai multe nereguli, printre care:

produse alimentare fără etichete sau elemente de identificare

preparate calde păstrate la temperaturi necorespunzătoare

lipsa informațiilor privind alergenii

aproximativ 22 de kilograme de produse retrase de la vânzare

Aceste deficiențe ridică semne de întrebare privind siguranța alimentelor comercializate în zona aeroportuară.

Spații neigienizate și dotări deteriorate

Pe lângă problemele legate de alimente, echipele de control au constatat și alte nereguli:

prezența prafului și a reziduurilor rezultate din lucrări de modernizare

agregate frigorifice neigienizate și uzate

paviment deteriorat și mobilier degradat

lipsa unor condiții igienice corespunzătoare în anumite zone, inclusiv grupuri sanitare și spații pentru fumători

De asemenea, s-a constatat absența unor proceduri esențiale, precum monitorizarea uleiului utilizat în prepararea alimentelor.

Sancțiuni și măsuri dispuse

Pentru abaterile constatate, ANPC a aplicat amenzi în valoare totală de peste 50.000 de lei. Totodată, au fost dispuse măsuri pentru remedierea urgentă a deficiențelor, inclusiv retragerea produselor neconforme.

Autoritățile anunță că verificările vor continua, pentru a preveni riscurile și pentru a asigura condiții conforme pentru toți consumatorii.