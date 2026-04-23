În acest context, la nivel european este analizată o posibilă schimbare care ar putea influența direct costul plătit la pompă. Nu este vorba despre o reducere imediată a tarifelor, ci despre o nouă direcție discutată la Bruxelles, cu impact atât asupra prețului, cât și asupra obiectivelor de mediu.

Autoritățile europene caută soluții care să poată fi aplicate rapid și care să nu necesite investiții majore în infrastructură.

Una dintre variantele aflate acum pe masa discuțiilor este introducerea unui nou tip de carburant, care ar putea deveni disponibil pe scară largă în statele membre.

UE analizează introducerea benzinei E20

Comisia Europeană ia în calcul introducerea la nivelul Uniunii Europene a carburantului E20, un tip de benzină care conține 20% bioetanol.

În prezent, limita maximă permisă este de 10%, în cazul benzinei E10, utilizată deja pe scară largă în mai multe state europene.

Potrivit documentului citat de Bild, implementarea acestei măsuri ar necesita modificarea directivei privind calitatea combustibililor.

„Comisia confirmă rolul pe care amestecurile mai mari de biocombustibili îl pot juca în decarbonizarea flotelor existente”, se precizează în comunicare.

Argumentul principal: prețuri mai mici fără investiții noi

Susținătorii acestei propuneri consideră că introducerea E20 ar putea avea un efect rapid asupra costurilor suportate de consumatori.

Europarlamentarul Peter Liese a explicat că biocombustibilii pot contribui direct la ieftinirea carburanților.

„Biocombustibilii sunt cei care ieftinesc combustibilul. Acest lucru se întâmplă imediat și fără infrastructură nouă”.

Ideea este susținută și de alți oficiali europeni, care spun că măsura ar putea fi pusă în aplicare fără modificări majore pentru industrie sau pentru șoferi.

În plus, utilizarea unui procent mai mare de bioetanol este văzută și ca o măsură de reducere a emisiilor.

Compatibilitatea motoarelor, principalul punct sensibil

Totuși, introducerea benzinei E20 ridică și semne de întrebare, în special în ceea ce privește compatibilitatea cu motoarele aflate deja în circulație.

Acesta este unul dintre punctele analizate atent de Comisia Europeană.

„Se va ține cont în special de eventualele probleme legate de compatibilitatea motoarelor vehiculelor existente”, se arată în document.

Cu toate acestea, potrivit informațiilor citate, producători auto importanți precum BMW, Volkswagen și Mercedes au aprobat deja utilizarea E20 pentru modelele mai noi.

Se discută și alternative pentru motorină

Discuțiile privind biocombustibilii nu se opresc doar la benzină.

În paralel, la nivel european este analizată și utilizarea unor alternative pentru motorină, inclusiv a uleiurilor vegetale, precum uleiul de rapiță.

Potrivit experților citați, acest tip de combustibil are proprietăți apropiate de cele ale motorinei convenționale.

Deși conținutul energetic este ușor mai redus, densitatea mai mare face ca utilizarea sa să fie aproape echivalentă în practică.

O schimbare care ar putea avea impact direct la pompă

Dacă propunerea va fi aprobată și implementată la nivel european, introducerea E20 ar putea deveni una dintre cele mai importante schimbări pentru șoferi din ultimii ani.

Pe lângă potențialul de a reduce costurile, măsura este analizată și prin prisma obiectivelor europene de reducere a emisiilor și de adaptare rapidă a flotelor deja existente.

