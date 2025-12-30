Tragedia ridică semne grave de întrebare asupra modului în care au fost evaluate medical, după ce ambele au ajuns de două ori la spital și au fost externate.

Victimele sunt Antonella Di Ielsi, în vârstă de 50 de ani, și Sara, fiica ei de 15 ani. Cele două au murit între 27 și 28 decembrie 2025, la spitalul din Campobasso, după ce starea lor de sănătate s-a agravat brusc.

Primele simptome au apărut în Ajunul Crăciunului

Totul a început în seara de Ajun. Sara, elevă de liceu, a fost prima care a acuzat stări severe de rău. La scurt timp, mama și tatăl ei au început să manifeste simptome similare. Îngrijorate, Antonella și fiica sa s-au prezentat de două ori la camera de gardă.

De fiecare dată, cadrele medicale au pus simptomele pe seama unei gastroenterite obișnuite și le-au trimis acasă. Nimic nu prevestea, însă, evoluția dramatică ce avea să urmeze.

Deznodământ tragic după a treia internare

În doar câteva ore, starea celor două s-a deteriorat rapid. La a treia prezentare la spital, medicii nu au mai putut face nimic. Sara a murit prima, urmată la scurt timp de mama ei. Decesul lor aproape simultan a șocat comunitatea locală și a declanșat un val de reacții la nivel național.

Familia Di Ielsi locuia în Pietracatella, un mic oraș din Molise, cu mai puțin de 1.200 de locuitori. Tatăl fetelor, Gianni Di Vita, fost primar al localității, a fost și el internat inițial la Campobasso, apoi transferat la Institutul Spallanzani din Roma. Starea lui este stabilă, iar viața nu îi este pusă în pericol. Cealaltă fiică a familiei se află în afara oricărui pericol, fiind monitorizată preventiv de medici.

Anchetă penală și suspiciuni de malpraxis

Autoritățile au deschis o anchetă amplă pentru a stabili ce a dus la această tragedie. Investigația se desfășoară pe două direcții principale: identificarea exactă a cauzei medicale a deceselor și verificarea modului în care personalul sanitar a gestionat cazul.

Cinci cadre medicale — medici și asistente de la spitalul din Campobasso — sunt cercetate pentru omor din culpă și vătămare corporală din neglijență, după ce mama și fiica au fost examinate și externate de două ori.

O autopsie va clarifica cauza exactă a morții, iar analizele toxicologice sunt esențiale pentru a identifica substanța sau agentul care ar fi declanșat intoxicația severă.

Anchetatorii au confiscat toate alimentele din locuința familiei, iar deșeurile menajere au fost recuperate pentru analiză. Nu este încă limpede dacă produsele consumate la masa din Ajunul Crăciunului au fost cele care au provocat tragedia sau dacă sursa intoxicației se află în alimente ingerate cu o zi înainte.