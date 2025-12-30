MAE recomandă cetățenilor români interesați să verifice în timp real situația pe site-ul Web oficial al Eurostar: https://www.eurostar.com/uk-en/travel-info/travel-updates și al LeShuttle: https://www.leshuttle.com/uk-en/travel-updates/live-departures și să urmeze instrucțiunile personalului din stațiile de tren și autogări.



Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Londra: +44276027328; +442076029833; +442076036694; +442076025193; +442076030572; +442076022065, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.



De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Londra: +44 7738716335.



MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: http://londra.mae.ro, https://cglondra.mae.ro/ și www.mae.ro.