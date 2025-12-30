Pe DN7, în sectorul Valea Oltului, se circulă cu aproximativ 30 km/h, atât pe direcția Sibiu – Vâlcea, cât și în sens invers, din cauza carosabilului acoperit complet cu zăpadă.

Cea mai gravă situație se înregistrează în zona Câineni, unde traficul este blocat total după ce un TIR s-a defectat și ocupă partea carosabilă. Circulația este paralizată, iar cozile de autovehicule continuă să se mărească.

Conform informațiilor locale, utilajele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) întâmpină dificultăți în intervenție din cauza blocajelor și a condițiilor meteo extreme.

Autoritățile îi sfătuiesc pe conducătorii auto să evite deplasările în zonă, dacă acestea nu sunt absolut necesare, să circule cu maximă prudență și să se asigure că vehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.