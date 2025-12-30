Din primele informații, accidentul s-a produs la staţia montană Monte Moro, la o altitudine de aproximativ 2.800 de metri, posibil din cauza faptului că telecabina a ajuns la staţie prea repede.

Cele două victime au fost asistate imediat de un medic și o asistentă, care se aflau întâmplător în zonă, și vor fi evacuate cu un elicopter medical. Din fericire, vieţile lor nu sunt în pericol.

Autoritățile spun că întregul sistem de telecabină a rămas blocat, iar elicopterele pompierilor şi ale poliţiei vor fi folosite pentru a evacua cele aproximativ 100 de persoane, inclusiv copii, care se aflau deja în zonă şi sunt nevătămate.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 11:25, când o telecabină nu s-a oprit la punctul desemnat şi a lovit bariera de la staţia de sosire, provocând răni uşoare celor doi pasageri, care se aflau în interiorul ei. La scurt timp, pârtiile de schi au fost închise, iar telecabina a fost oprită.

Telecabina, construită în 1962, a fost supusă unei revizii generale la începutul anului 2023, cu înlocuirea motoarelor, scripetelor şi cabinelor.

Lucrările au costat 2 milioane de euro, din care 1,8 milioane de euro au fost finanţate de regiunea Piemont şi 200.000 de euro de municipalitatea Macugnaga.

”Am avut o problemă tehnică. Evaluăm situaţia, dar informaţiile iniţiale sugerează că telecabina nu a încetinit corect la intrarea în staţie şi a lovit bariera staţiei”, a declarat Filippo Besozzi, administratorul Macugnaga Trasporti e Servizi, compania care gestionează telecabina. „Din fericire”, a adăugat el, „nimeni nu a fost rănit grav şi viaţa nimănui nu este în pericol. Din câte ştiu, şase persoane au fost implicate din punct de vedere medical. În cabină se aflau câteva persoane, nu ştiu exact câte în acest moment, iar cel care a suferit leziuni mai grave este un bărbat de 59 de ani, cu o leziune la braţ. Ceilalţi au suferit zgârieturi minore”, a declarat administratorul

În ceea ce priveşte cauzele accidentului, Besozzi a explicat că telecabina „a frânat incorect şi s-au activat sistemele de urgenţă. Sistemul nu a suferit daune majore, dar va trebui să fie efectuate verificările necesare”.

”Telecabina este în prezent scoasă din funcţiune şi se organizează zboruri cu elicopterul pentru a aduce înapoi în sat cele aproximativ 90 de persoane care, deşi nu au fost implicate în accident, sunt blocate în zona Passo del Moro, la o altitudine de aproximativ 2.800 de metri”, a precizat el.