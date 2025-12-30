Finalul de an transformă biletele Loto în adevărate tichete către o viață nouă. Pentru ediția specială de miercuri, 31 decembrie, Loteria Română introduce un format cu șanse duble: fiecare bilet participă la două extrageri succesive — o rundă principală și una suplimentară — pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40.

Suplimentări de premii

Pentru a marca evenimentul, fondurile categoriei I au fost suplimentate din oficiu:

Loto 6/49: +200.000 de lei

Joker: +100.000 de lei

Loto 5/40: +50.000 de lei

Vedeta incontestabilă a serii va fi Loto 6/49, unde premiul cel mare a depășit pragul de 8,7 milioane de lei (peste 1,7 milioane de euro). Totuși, cea mai mare sumă pusă în joc se află la Joker, unde reportul categoriei I atinge o cifră amețitoare: peste 44,23 milioane de lei (aprox. 8,69 milioane de euro).

Tabloul complet al reporturilor

Pe lângă marile premii de la 6/49 și Joker, jucătorii au ținte atractive la toate categoriile:

Noroc: Report cumulat de peste 4,85 milioane de lei.

Noroc Plus: Premiu de peste 75.900 de lei.

Super Noroc: Peste 140.000 de lei în joc.

Loto 5/40: Un report de peste 71.800 de lei la categoria a II-a.

La tragerea de Crăciun premiile totale au ajuns la aproape 4,60 de milioane de lei

Entuziasmul pentru tragerile de Revelion este susținut de câștigurile recente impresionante. La tragerile de Crăciun din 21 decembrie, românii au câștigat peste 31.600 de premii, cu o valoare totală de 4,59 milioane de lei. Cele mai recente lovituri includ un premiu de 1,45 milioane de lei la Loto 5/40 (câștigat în Sectorul 4, București) și un bilet online la Joker care a adus un premiu de categoria a II-a în valoare de 354.000 de lei.