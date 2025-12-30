Chiar în CV-ul pe care l-a publicat pe pagina oficială a Primăriei Generale, după preluarea funcției, Ciprian Ciucu a menționat că între 2007 și 2013 a fost lector al Universității din București.

Informația a fost preluată din vechiul CV public, aflat pe pagina Primăriei Sectorului 6.

Potrivit Realitatea Plus, edilul nu putea ocupa un astfel de post academic, deoarece nu întrunește condițiile legale.

Jurnaliștii au solicitat o explicație, însă nu au primit un răspuns direct, edilul general preferând să reacționeze pe rețelele de socializare. Potrivit acestuia, mențiunea ar fi rămas în CV deoarece așa i-ar fi fost sugerat de reprezentanți ai mediului universitar.