Ciprian Ciucu, probleme la CV: s-a lăudat că a fost lector universitar. Cum s-a scuzat după ce subiectul a ajuns în presă

Ciucu a afirmat că așa i s-a recomandat să scrie
Noul primar al Capitalei are probleme la CV. Ciprian Ciucu s-a lăudat că a fost lector la Universitatea București, deși nu îndeplinește condițiile legale privind nivelul de pregătire pentru un adstfl e de post. Primarul Capitalei a fost contactat de Realitatea Plus pentru un punct de vedere, însă a preferat să răspundă în mod public, pe Facebook.

Chiar în CV-ul pe care l-a publicat pe pagina oficială a Primăriei Generale, după preluarea funcției, Ciprian Ciucu a menționat că între 2007 și 2013 a fost lector al Universității din București.

Informația a fost preluată din vechiul CV public, aflat pe pagina Primăriei Sectorului 6.

Potrivit Realitatea Plus, edilul nu putea ocupa un astfel de post academic, deoarece nu întrunește condițiile legale.

Jurnaliștii au solicitat o explicație, însă nu au primit un răspuns direct, edilul general preferând să reacționeze pe rețelele de socializare. Potrivit acestuia, mențiunea ar fi rămas în CV deoarece așa i-ar fi fost sugerat de reprezentanți ai mediului universitar.

Imagine