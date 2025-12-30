PENSII SPECIALE URIAȘE PENTRU FOȘTII PARLAMENTARI DIN CAMERA DEPUTAȚILOR

630 de foști parlamentari primesc indemnizații pentru limită de vârstă din partea Camerei Deputaților

un singur mandat – 2.187 de lei brut

două sau mai multe mandate – 15.319 lei brut

SURSA: Camera Deputaților

Datele arată că foștii deputați cu două sau mai multe mandate ajung să încaseze indemnizații de peste șapte ori mai mari decât cei care au avut un singur mandat. Sistemul pensiilor speciale pentru parlamentari continuă să genereze controverse, în condițiile în care aceste sume nu sunt calculate pe baza contribuțiilor, ci în funcție de numărul mandatelor exercitate.

PENSII SPECIALE URIAȘE PENTRU FOȘTII PARLAMENTARI DIN SENAT

272 de foști parlamentari primesc indemnizații pentru limită de vârstă din partea Senatului

valoare totală în luna octombrie – 1,79 milioane de lei

suma aprobată în bugetul instituției pentru 2026 – 25 milioane de lei → media lunară: două milioane de lei

SURSA: Senat

Potrivit datelor Senatului, instituția plătește lunar aproximativ două milioane de lei pentru pensiile speciale ale foștilor senatori. Bugetul alocat pentru anul 2026 confirmă menținerea acestui nivel ridicat de cheltuieli.