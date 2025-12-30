La restaurant își petreceau Revelionul, de regulă, doar românii care își permiteau astfel de distracții. De pe mesele restaurantelor nu lipseau măslinele, cașcavalul, dar și cremvurştii, care erau un lux la vremea aceea.

Cantinele întreprinderilor, erau luate cu asalt de românii din oraşele muncitoreşti, care doreau să își petreacă ”o noapte de vis” alături de colegii lor de muncă.

În schimb, cei care alegeau să își petreacă noaptea dintre ani acasă începeau pregătirile cu câteva zile înainte, însă fără agitația pe care o vedem astăzi în magazine pentru că pe vremea lui Nicolae Ceaușescu galantare erau goale chiar și în preajma Sărbătorilor de iarnă, așa că românii pregăteau masa de Revelion, din ce aveau și ce găseau.

În ciuda tuturor lipsurilor, gospodine reușeau în cele din urmă să îşi etaleze talentul gastronomic, cu friptură, sarmale, salată boeuf şi dulciuri făcute în casă. Nici bărbații nu se lăsau mai prejos și aveau grijă să se aprovizioneze cu cafea procurată pe sub mână, vin spumant în loc de şampanie, dar și cu alte băuturi alcoolice cu care să își dea pe spate musafirii.

Singura distracție pe care românii o aveau în noaptea dintre ani era televizorul. În seara de Revelion, singura noapte din an când nu se lua lumina, Televiziunea Română difuza un program special care dura mai mult decât de obicei, iar la miezul nopții era transmis mesajul de Anul Noul al lui Nicolae Ceaușescu, care era înregistrat cu mult timp înainte, deoarece în momentul respectiv, cuplul prezidenţial se afla la petrecere împreună cu cei mai importanţi reprezentaţi ai nomenclaturi.

Ulterior, ”petrecerea” era continuată de cei mai iubiți artişti ai momentului, care de regulă interpretau doar melodiile aprobate de regim. Masa și dansul dura până la ora 02:00, când cuplul Ceauşescu se retrăgea la culcare.