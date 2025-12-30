Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt a anunţat, marţi, că patru persoane sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

”La data de 25 decembrie 2025, în jurul orei 23:10, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că, în comuna Morunglav, mai multe persoane se agresează reciproc. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală nr. 1 Bobiceşti, care, din primele verificări, au stabilit faptul că, pe terasa unei societăţi comerciale din comuna Morunglav, mai multe persoane ar fi consumat băuturi alcoolice, iar, pe fondul stării de ebrietate, ar fi izbucnit un conflict între acestea”, au afirmat reprezentanţii IPJ Olt.

Oamenii legii au stabilit că în urma conflictului, persoanele implicate s-au agresat reciproc.

În cele din urmă, cei patru indivizi au fost reținuți pentru 24 de ore, iar poliţiştii şi procurorii continuă cercetările în acest caz.