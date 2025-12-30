”În cursul zilei de ieri, în jurul orei 18.00, jandarmii arădeni au acordat primul ajutor unui bărbat în vârstă de 63 de ani, care a căzut pe scările rulante dintr-un complex comercial, aflându-se în stare de inconştienţă. Aceştia au intervenit imediat, l-au retras într-o zonă mai puţin tranzitată, l-au aşezat în poziţie de siguranţă şi au solicitat sprijin medical”, au anunţat, marţi, reprezentanţii Jandarmeriei Române.

Până la sosirea cadrelor medicale, jandarmii au monitorizat starea victimei. Ulterior, bărbatul a fost preluat de echipajul de ambulanţă şi transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe Arad.