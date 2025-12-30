Panică într-un mall din Arad: bărbat inconștient, salvat de jandarmi după ce s-a prăbușit pe scările rulante

Panică într-un mall din Arad: bărbat inconștient, salvat de jandarmi după ce s-a prăbușit pe scările rulante/ Arhivă foto
Moment de panică într-un complex comercial din Arad, după ce un bărbat de 63 de ani a căzut pe scările rulante. Jandarmii au intervenit rapid pentru acordarea primului ajutor, salvând viața victimei până la sosirea ambulanței.

”În cursul zilei de ieri, în jurul orei 18.00, jandarmii arădeni au acordat primul ajutor unui bărbat în vârstă de 63 de ani, care a căzut pe scările rulante dintr-un complex comercial, aflându-se în stare de inconştienţă. Aceştia au intervenit imediat, l-au retras într-o zonă mai puţin tranzitată, l-au aşezat în poziţie de siguranţă şi au solicitat sprijin medical”, au anunţat, marţi, reprezentanţii Jandarmeriei Române. 

Până la sosirea cadrelor medicale, jandarmii au monitorizat starea victimei. Ulterior, bărbatul a fost preluat de echipajul de ambulanţă şi transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe Arad.