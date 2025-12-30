Potrivit CMSR, programul AP‑STOMA ar trebui să fie un instrument real de sprijin pentru pacienții din categorii defavorizate, construit pe acces echitabil, transparență și implicarea profesioniștilor din domeniu. În forma actuală, însă, există riscul ca implementarea într-un număr foarte redus de unități medicale să creeze dezechilibre în sistem și să genereze percepția unei direcționări netransparente a fondurilor publice.

Organizația subliniază că ordinul trebuie să garanteze acces real la tratamente stomatologice complexe, inclusiv la proceduri ce necesită infrastructură ATI, în condițiile în care multe cabinete nu dispun de astfel de resurse.

CMSR a început deja evaluarea impactului noilor prevederi, iar concluziile vor fi transmise Ministerului Sănătății în cadrul procesului de transparență decizională. Rezultatul analizei va fi făcut public, „din respect pentru pacienți și pentru corpul profesional al medicilor stomatologi”, precizează instituția.