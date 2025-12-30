”Angajații secției de drumuri naționale au acționat cu opt utilaje și au împrăștiat 29 tone de material antiderapant pe DN 18, în Pasul Gutâi, pe Dealul Hera, la Borșa și în Pasul Prislop, pe DN 17C, la Moisei și Dealul Ștefăniței și DN 19, Dealul Huta-Certeze. Pe sectoarele de drumuri județene s-a intervenit cu 15 utilaje și s-au răspândit 91 tone de material antiderapant. Ninge în județ, iar la munte se semnalează ceață. Majoritatea sectoarelor de drumuri din județ au partea carosabilă curată și umedă. Sunt sectoare de drumuri pe care se găsește depus un strat de zăpadă frământată care măsoară până la 1 centimetru. De asemenea, în zona de munte, se semnalează parțial polei. Sunt utilaje în trafic care intervin cu material antiderapant pentru deszăpezirea drumurilor publice”, informat, marți, purtătorul de cuvânt al Instituției Prefectului Maramureș, Dan Bucă.

Potrivit lui, cea mai scăzută temperatură, de minus 12 grade Celsius, s-a înregistrat, marți dimineață, la stația meteo Izer din Munții Rodnei.

”Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer, -12 grade Celsius (...). Gheața este prezentă la malurile râurilor Ruscova, Botiza, Mara, Suciu și Cavnic. Stratul de zăpadă măsura până la 9 centimetri în Baia Borșa, până la 7 centimetri, în zona înaltă de munte, 4 centimetri la Bistra, Luhei și Moisei, 2 centimetri la Firiza” a adăugat Dan Bucă.

Vizibilitatea atmosferică în vecinătatea Aeroportului Internațional Maramureș din localitatea Tăuții Măgherăuș este bună, iar viteza vântului este de 9 km/h din direcția sud-est.

De asemenea, CJSU Maramureș a recomandat conducătorilor să conducă preventiv, să își adapteze viteza în funcție de condițiile meteorologice și cele de pe drum.