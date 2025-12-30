Brigitte Bardot a fost prima interpretă a celebrei piese „Je t’aime… moi non plus”, melodia devenită ulterior un scandal internațional și considerată una dintre cele mai erotice creații muzicale din toate timpurile. Deși înregistrarea originală a fost realizată în 1967, actrița a cerut ca piesa să nu fie lansată, iar decizia ei a schimbat cursul istoriei muzicale.

Potrivit relatărilor din presa franceză și biografiilor dedicate lui Serge Gainsbourg, motivul principal al retragerii a fost presiunea mediatică și personală. Bardot era, la acel moment, una dintre cele mai urmărite femei din lume, iar relația ei cu Gainsbourg se afla în centrul atenției tabloidelor. Melodia, cu respirațiile și intonațiile sale extrem de senzuale, risca să provoace un scandal uriaș.

Surse apropiate actriței au povestit că soțul ei de atunci, miliardarul german Gunter Sachs, i-ar fi cerut insistent să nu permită lansarea piesei, temându-se de impactul asupra imaginii publice a cuplului. Bardot, aflată într-o perioadă de vulnerabilitate emoțională, a cedat presiunilor și i-a cerut lui Gainsbourg să oprească publicarea.

Dezamăgit, Gainsbourg a reînregistrat piesa un an mai târziu alături de Jane Birkin, transformând-o într-un fenomen global, interzisă în mai multe țări, difuzată pe ascuns la radio și transformată într-un simbol al libertății sexuale din anii ’60–’70.

Versiunea cu Brigitte Bardot a fost lansată abia în 1986, „are o sensibilitate diferită, mai intimă”, dar momentul istoric fusese demult pierdut. Cu toate acestea, Bardot a înregistrat o altă melodie emblematică alături de Gainsbourg, "Bonnie & Clyde".