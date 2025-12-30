Petre Lăzăroiu, fost judecator CCR, intervine în scandalul momentului din Justiție. Acesta susține că cei nouă judecători ar fi trebuit să se pună de acord, ori întrunirea dintre aceștia nu ar mai avea sens. Fostul judecător CCR susține că "în loc să luptăm pentru a avea pensii mai mari pentru toți pensionarii României, noi luptăm pentru a tăia pensiile magistraților".