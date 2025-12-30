Bucătăria, trucuri de eliminare a mirosurilor neplăcute
De multe ori, în bucătăriile noastre în care gătim sunt anumite mirosuri cere deranjează și pe care am dori să le eliminăm. Există trucuri care ne ajută să scăpăm de mirosurile deranjante, astfel bucătăriile să-și recapete prospețimea. Iată câteva dintre acestea.
- Mirosurile de prăjeli din bucătarie pot fi eliminate dacă lăsăm să fiarbă pe aragaz o oală cu apă în care am pus oţet. De asemenea, putem să ardem coajă de portocală, lămâie sau salvie uscată într-un recipient termorezistent.
- Pentru a scăpa de mirosul care vine de la scurgerea chiuvetei, ce provine de la grăsimea lipită pe pereții conductelor, putem turna o dată la 10 zile un litru de apă fiartă în care stoarcem zeama de la 3 lămâi.
- Mirosul de arsură se poate estompa dacă fierbem într-un vas apă cu câteva felii de lămâie.
- Pentru a îndepărta mirosul neplăcut care vine de la hotă şi hornul acesteia, putem spala hota cu apă şi oțet. După care, punem la fiert apă cu felii de lămâie şi dăm drumul la hotă, astfel ca aburii traşi de ea să înlăture mirosul care vine din interiorul hornului.
- De mirosul din cuptorul de la aragaz putem scăpa cu ajutorul unei soluții cu care să-l curățăm, folosind un burete abraziv. Soluția o vom prepara prin adăugarea de bicarbonat de sodiu în apă. Aceeași soluție o putem folosi și la curățarea frigiderului.