În textul original postat de Muraru, parlamentarul a încercat să prezinte decizia judecătorilor constituționali ai PSD drept o sfidare la adresa românilor de rând. „Sfidarea lor de astăzi încununează sentimentul de frustrare și revoltă în societatea românească față de privilegii nesimțite”, a scris Muraru, iar postarea sa a fost preluată și pe pagina de Facebook a PNL.

Luni seară, jurnalistul Realitatea Plus Laurențiu Botin a scos în evidență un pasaj absolut halucinant din postarea lui Muraru:

„Chiar dacă am salutat decizia CCR de anulare a alegerilor prezidențiale, într-un moment în care Moscova era la un pas de a instala un păpușar în fruntea statului, asta nu înseamnă că trebuie să tolerăm orice alt exces, ca și cum am fi datori cu recunoștință perpetuă sau cu tăcere în fața abuzurilor.”

Jurnalistul a subliniat faptul că din acest pasaj este indusă atât ideea că anularea alegerilor a fost un exces, de vreme ce nu ar mai trebui tolerate „alte excese”, cât și că deciziile CCR s-ar luat în urma unui soi de troc politic.

La scurt timp după dezvăluirea făcută de Botin, PNL a eloiminat pur și simplu pasajul respectiv, iar ulterior același lucru l-a făcut și Alexandru Muraru. În plus, parlamentarul a blocat comentariile. Cu toate acestea, istoricul editărilor dezvăluie varianta inițială a postării.

Textul original din postarea lui Muraru

Textul original de pe pagina PNL

Textul editat de pe pagina PNL.

