Legea este fermă în această privință, iar autoritățile intervin atunci când odihna locatarilor este perturbată. Viața într-o comunitate presupune compromisuri și atenție față de cei din jur, însă nu sunt puține situațiile în care oamenii se confruntă cu zgomote puternice, muzică la volum ridicat sau petreceri care se prelungesc până târziu în noapte. Pentru a preveni astfel de episoade, legislația stabilește intervale clare în care liniștea trebuie respectată.

Intervalele orare în care trebuie păstrată liniștea

Potrivit Poliției Române, locatarii au obligația de a păstra liniștea în intervalul 22:00–08:00, precum și în timpul pauzei de odihnă de la prânz, între orele 13:00 și 14:00. Aceste prevederi sunt incluse în Legea nr. 61/1991, act normativ care sancționează orice comportament ce afectează ordinea și liniștea publică.

Ce amenzi riscă cei care încalcă orele de liniște

Articolul 3 din Legea 61/1991 prevede mai multe tipuri de sancțiuni, în funcție de gravitatea faptei și de eventualele repetări ale acesteia:

-Amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de lei pentru tulburarea liniștii prin zgomote, strigăte, larmă sau folosirea aparatelor la volum ridicat.

-Amenzi între 500 și 1.500 de lei sau efectuarea a 50–100 de ore de muncă în folosul comunității, în cazul repetării faptei în decurs de 24 de ore de la prima constatare.

-Amenzi între 500 și 1.500 de lei pentru deranjarea liniștii locatarilor în intervalele 22:00–08:00 și 13:00–14:00.

-Sancțiuni mult mai dure, între 2.000 și 3.000 de lei, pentru organizarea de petreceri private sau folosirea aparaturii muzicale la un nivel care afectează odihna vecinilor.

Cine poate aplica amenzile

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pot fi realizate de primar sau de persoanele desemnate de acesta, precum și de polițiști, jandarmi, maiștri militari sau subofițeri din cadrul Jandarmeriei. Aceștia pot interveni în urma sesizărilor făcute de locatari sau în timpul acțiunilor de control.

De ce este importantă respectarea orelor de liniște

Autoritățile subliniază că respectarea acestor intervale nu reprezintă doar o obligație legală, ci și o formă de respect față de ceilalți locatari. Într-un bloc, conviețuirea civilizată depinde de modul în care fiecare persoană își adaptează comportamentul pentru a nu afecta confortul celor din jur.

