\"\"A plecat dintre noi, în această dimineață, o sportivă emblematică a județului Ialomița și o mare atletă a României. Tudorița Chidu va rămâne în amintirea noastră prin profesionalismul, optimismul și căldura zâmbetului pe care știa atât de bine să le răspândească în jurul ei\"\", a transmis clubul ialomițean în mesajul său.



Chidu a obținut medalia de bronz în proba de 1.500 metri la Campionatele Mondiale din 1991, de la Sevilla.



Ea a mai obținut o medalie de bronz cu echipa la Mondialele de cros din 1995.



Născută în 1967, Tudorița Chidu a fost medaliată cu aur la Campionatele Balcanice indoor din 1994, tot la 1.500 m.



În ultimii trei ani, Tudorița Chidu a fost antrenoarea secției de atletism de la Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia.

