Antrenorul a murit la 59 de ani

Incidentul a avut loc pe stadionul din Sylhet, unde Dhaka Capitals urma să înfrunte echipa Rajshahi Warriors. În timp ce jucătorii efectuau exercițiile de încălzire, Zaki, în vârstă de 59 de ani, s-a prăbușit brusc pe teren. Personalul medical a intervenit imediat, iar antrenorul a fost transportat de urgență la spital, însă eforturile medicilor au fost zadarnice.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, cauza decesului ar fi fost un stop cardiac. Trista veste a ajuns la stadion după ce partida începuse deja, creând un șoc profund în rândul jucătorilor, staff-ului tehnic și spectatorilor.

În semn de respect, sportivii ambelor echipe au păstrat un moment de reculegere la pauza meciului. Federația de Crichet din Bangladesh a transmis un mesaj emoționant, subliniind contribuția semnificativă a lui Mahbub Ali Zaki la dezvoltarea crichetului național, în special în formarea jucătorilor specializați în fast bowling.

Și clubul Dhaka Capitals a transmis un mesaj de condoleanțe, exprimându-și profunda durere față de pierderea antrenorului, pe care l-a descris drept un profesionist dedicat și un mentor respectat.

Antrenorul a murit la 59 de ani / Sursa foto - Presa străină