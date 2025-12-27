Decizia a fost luată sâmbătă, pe fondul prognozelor care indică un episod de iarnă accentuată, cu vânt puternic, viscol și ninsori în extindere.

Ministrul Mediului a convocat Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă

Ședința extraordinară a Comitetului, constituit la nivelul Ministerului Mediului, a fost organizată ca urmare a avertizărilor de cod galben și cod portocaliu transmise de Administrația Națională de Meteorologie și a fost coordonată de secretarul de stat Raul Pop.

Potrivit informării meteorologice, în intervalul 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21:00, sunt prognozate intensificări semnificative ale vântului, precipitații preponderent sub formă de ninsoare, precum și condiții de polei, ghețuș și viscol. Vântul va afecta inițial regiunile estice, sud-estice și sud-vestice, urmând ca până luni seara să se manifeste în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 40–60 km/h. În zonele montane, rafalele pot depăși frecvent 70–90 km/h.

Totodată, în zonele montane și în regiuni precum Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, sunt așteptate ninsori pe arii extinse, mai ales din noaptea de sâmbătă spre duminică și până luni dimineață. Local, stratul de zăpadă poate ajunge la 5–10 centimetri, iar în Carpații Meridionali și Orientali chiar la 15–20 de centimetri. Izolat, se pot forma depuneri de polei sau ghețuș.

Secretarul de stat Raul Pop a subliniat că activarea Comitetului a fost necesară având în vedere severitatea fenomenelor prognozate, în special în zonele montane, unde rafalele de vânt pot atinge chiar 130–140 km/h. Oficialul a făcut un apel direct către persoanele aflate în vacanță în regiunile vizate de avertizări, recomandând evitarea traseelor montane și menținerea unei legături permanente cu echipele Salvamont.

Autoritățile locale au fost informate și vor transmite avertizările către operatorii din turism, iar meteorologii pot emite, acolo unde situația o impune, avertizări nowcasting de cod roșu, pentru a preveni expunerea populației la fenomene extreme.

Din punct de vedere hidrologic, Ministerul Mediului precizează că nu sunt anticipate riscuri majore. Debitele și nivelurile apelor sunt prognozate să rămână relativ stabile sau în ușoară scădere în majoritatea bazinelor hidrografice. La intrarea în țară, Dunărea are un debit de aproximativ 2.900 metri cubi pe secundă, urmând să scadă în zilele următoare spre 2.600 metri cubi pe secundă și să se mențină relativ constant până la începutul lunii ianuarie.

Cu toate acestea, autoritățile atrag atenția deținătorilor de amenajări hidrotehnice asupra necesității adoptării tuturor măsurilor pentru prevenirea formării podurilor de gheață, care ar putea afecta funcționarea barajelor. De asemenea, este obligatorie asigurarea unor surse alternative de alimentare cu energie electrică, pentru a face față eventualelor întreruperi cauzate de condițiile meteo nefavorabile.