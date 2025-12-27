Viscol puternic în țară

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21:00, sunt așteptate intensificări susținute ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, dar și condiții de ghețuș și polei. Vântul va afecta inițial regiunile estice, sud-estice și sud-vestice, urmând ca până luni seara să se extindă în cea mai mare parte a țării, cu viteze cuprinse, în general, între 40 și 60 km/h, accentuând senzația de frig.

În zonele montane, situația va fi mult mai severă. Rafalele vor depăși frecvent 70–90 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită, reducând considerabil vizibilitatea și favorizând troienirea zăpezii.

Ninsori și strat consistent de zăpadă în mai multe regiuni

Meteorologii anunță că, în zona montană, dar și în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vor predomina ninsorile, mai ales din noaptea de sâmbătă spre duminică și până luni dimineață. Local, stratul de zăpadă va ajunge la 5–10 centimetri, iar în Carpații Meridionali și Orientali poate depăși 15–20 de centimetri. Pe alocuri, se vor forma depuneri de polei sau ghețuș.

Cod galben de vânt și viscol

Pentru ziua de sâmbătă, până la ora 23:00, este în vigoare o atenționare cod galben. În Carpații Meridionali și de Curbură sunt prognozate rafale de 60–85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri vântul poate atinge 90–110 km/h, viscolind zăpada depusă.

Până spre seară, intensificări ale vântului vor fi resimțite și în Moldova, vestul Olteniei, precum și în nordul și estul Dobrogei, unde vitezele pot ajunge la 50–70 km/h.

O altă avertizare cod galben este valabilă în intervalul 27 decembrie, ora 23:00 – 29 decembrie, ora 10:00, vizând Maramureșul, Transilvania, Moldova, Dobrogea și zona montană. În aceste regiuni sunt așteptate ninsori viscolite, scăderea vizibilității sub 100 de metri și depuneri de zăpadă de 3–8 centimetri, iar la munte de până la 20 de centimetri. Vântul va avea rafale de 50–70 km/h inclusiv în Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia.

Cod portocaliu în zonele montane înalte

Cea mai severă avertizare, cod portocaliu, este valabilă în intervalul 28 decembrie, ora 02:00 – 29 decembrie, ora 10:00. Aceasta vizează Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri, unde vântul va sufla extrem de puternic, cu rafale ce pot depăși 110–130 km/h. Ninsoarea va fi puternic viscolită, vizibilitatea va scădea sub 50 de metri, iar zăpada va fi intens troienită.

Totodată, pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, vântul va avea intensificări semnificative în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania, cu rafale de 70–90 km/h. În nordul și centrul Carpaților Orientali, la altitudini mari, vântul poate ajunge la 90–100 km/h, menținând condiții de viscol sever.

Autoritățile recomandă populației prudență sporită, evitarea deplasărilor în zonele afectate și informarea constantă din surse oficiale privind evoluția vremii.