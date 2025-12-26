Ce au transmis meteorologii?

Potrivit prognozei ANM, rafalele de vânt pot atinge viteze extreme, cuprinse între 120 și 140 km/oră, existând riscul producerii unor fenomene periculoase în zonele înalte, inclusiv doborâri de arbori, viscol puternic și reducerea semnificativă a vizibilității.

Avertizarea face parte dintr-un tablou meteorologic mai amplu, care vizează perioada 26–29 decembrie, interval în care sunt prognozate intensificări susținute ale vântului la nivel național, precipitații sub formă de ninsoare, episoade de polei și viscol, mai ales în zonele montane și în regiunile nordice și estice ale țării.

Vineri și sâmbătă, vântul va sufla cu putere în estul, sud-estul și, local, în centrul și sud-vestul României, cu viteze generale de 40–60 km/h, amplificând disconfortul termic. La munte, rafalele vor depăși frecvent 60–80 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită, favorizând depunerea de troiene.

Meteorologii anunță că, în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică, va ninge temporar în nordul, centrul și estul țării, precum și în zonele montane. Stratul de zăpadă ar putea ajunge la 5–15 centimetri, iar pe suprafețe izolate se va forma ghețuș sau polei.

De asemenea, pentru intervalul 28 decembrie, ora 02.00 – 29 decembrie, ora 10.00, este prognozată o nouă intensificare a vântului, însoțită de ninsoare viscolită în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, dar și în zonele montane. În Oltenia, Muntenia (local) și sudul Banatului sunt așteptate rafale puternice.

În zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va atinge din nou viteze periculoase, cu rafale de 110–130 km/h, vizibilitatea va fi extrem de redusă, iar zăpada va fi puternic troienită.

Autoritățile recomandă prudență maximă, evitarea deplasărilor în zonele montane expuse și respectarea indicațiilor transmise de autoritățile locale și serviciile de urgență.