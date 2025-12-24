Localnicii, luați prin surprindere, au ieșit pe străzi și în dune pentru a se bucura de fenomen, unii chiar experimentând plăcerea datului cu sania pe nisipul acoperit de zăpadă.

Un tablou ireal în deșert

Fenomenul a fost descris de presa locală drept „istoric”: de la lanțul muntos Tuwaiq până în apropiere de Riad, un strat alb s-a așternut peste dune și dealuri stâncoase, creând un contrast uimitor cu imaginea obișnuită a regiunii, dominată de nisip și arșiță. Posturile de televiziune și rețelele sociale s-au umplut rapid de imagini spectaculoase cu deșertul transformat într-un peisaj de poveste.

Oamenii s-au împărțit în două tabere: unii au sărbătorit ninsoarea, făcând fotografii, filmări și plimbări printre dune, în timp ce alții s-au plâns de frig și de condițiile dificile de circulație, mai ales pe drumurile alunecoase. Autoritățile au emis avertizări pentru scăderi bruște de temperatură și au recomandat prudență, în special în zonele unde formarea gheții poate crea probleme de trafic.

Fenomen meteorologic extins

Ninsoarea din Arabia Saudită nu a fost un caz izolat: Qatarul a înregistrat, de asemenea, temperaturi neobișnuit de scăzute și ploi abundente, în contextul unui sistem de presiune joasă ce a traversat regiunea. Meteorologii explică acest episod rar printr-un front rece puternic venit din nord, care a adus temperaturi extrem de scăzute pentru standardele zonei.

În anumite regiuni ale Arabiei Saudite, termometrele au indicat valori de până la -4 grade Celsius, oferind locuitorilor un spectacol neașteptat și total inedit pentru o țară cunoscută în mod obișnuit pentru deșerturile aride și canicula intensă.