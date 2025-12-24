​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la această ora(06:40) nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condiţiilor meteorologice.

Se circulă în condiţii de ceaţă, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe mai multe artere rutiere din judeţele: Cluj, Constanţa, Covasna, Harghita şi Ilfov.

De asemenea sunt semnalate ninsori uşoare, care nu afectează circulaţia rutieră, în judeţele Alba, Botoşani şi Hunedoara.

”Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa şi A3 Bucureşti – Ploieşti, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil umed, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie”, transmit reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC.