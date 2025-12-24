Circulație în condiții de iarnă pe multe șosele din România. Ce zone sunt afectate de ceața deasă și ninsori

În noaptea de Crăciun va ninge în multe zone ale țării
În ajun de Crăciun se circulă în condiții de iarnă pe șoselele din mai multe zone ale țării. Centrul INFOTRAFIC a avertizat că în județele Cluj, Constanța, Covasna, Harghita și Ilfov vizibilitatea este redusă din cauza ceții, iar în județele Alba, Botoșani și Hunedoara se înregistrează ninsori ușoare, care deocamdată nu afectează traficul rutier.

​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la această ora(06:40) nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condiţiilor meteorologice.

De asemenea sunt semnalate ninsori uşoare, care nu afectează circulaţia rutieră, în judeţele Alba, Botoşani şi Hunedoara.

”Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa şi A3 Bucureşti – Ploieşti, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil umed, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie”, transmit reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC.