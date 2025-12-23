Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

- Valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a ţării, posibil uşor mai coborâte, local, în regiunile extracarpatice, dar şi uşor mai ridicate în cele intracarpatice.

- Regimul pluviometric va fi excedentar în extremitatea de sud-vest a teritoriului, dar şi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

- Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări.

- Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026

- Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

- Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi uşor excedentar în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026

- Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână în zonele montane şi în extremitatea de sud-est a ţării, iar în rest se vor situa uşor sub mediile multianuale

- Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.