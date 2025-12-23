Ianuarie începe cu frig: temperaturi sub normalul perioadei și precipitații până pe 19 ianuarie

Vremea se menține mai rece decât în mod obișnuit până la jumătatea lunii ianuarie, avertizează meteorologii, care anunță și precipitații mai abundente în intervalul 5–12 ianuarie, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

- Valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a ţării, posibil uşor mai coborâte, local, în regiunile extracarpatice, dar şi uşor mai ridicate în cele intracarpatice.

- Regimul pluviometric va fi excedentar în extremitatea de sud-vest a teritoriului, dar şi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

- Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări.

- Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026

- Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

- Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi uşor excedentar în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026

- Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână în zonele montane şi în extremitatea de sud-est a ţării, iar în rest se vor situa uşor sub mediile multianuale

- Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.