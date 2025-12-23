În ultimele zile temperaturile din termometre au scăzut sub pragul înghețului, iar eficiența sistemului de încălzire devine esențială pentru confortul din locuință. O problemă cu care se confruntă majoritatea proprietarilor sunt caloriferele care rămân reci sau se încălzesc neuniform, chiar dacă centrala funcționează. Specialiștii britanici susțin că, în multe cazuri, problema poate fi rezolvată rapid, în doar cinci minute.