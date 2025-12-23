Reguli de bune maniere la masă. Cum trebuie să te comporți când ești așezat la masă
Cum trebuie să ne comportăm la masă și ce reguli de bune maniere se aplică atunci când suntem așezați la masă. Ținuta corectă la masă este extrem de importantă. Și aici se impun anumite reguli. Din păcate, acestea sunt frecvent încălcate, fie din comoditate, fie din ignoranță. Iată cum trebuie să procedăm.
Reguli de bune maniere la masă
Ținuta corectă la masă presupune să stăm drept, dar nu înțepenit.
Trebuie să ne așezăm în așa fel încât doar capul să fie aplecat puțin deasupra marginii mesei, nu și umerii.
Poziția mâinilor e foarte importantă, nu ținem coatele pe masă și nici brațele, nu ne sprijinim cu mâinile de scaunul vecinului.
Nu ținem cu mâinile farfuria din care mâncăm.
Nu ne grăbim când mâncăm.
Nu vorbim niciodată cu gura plină și suntem atenți să ținem gura închisă în timpul mestecatului.
Este de prost gust să ținem degetul mic ridicat când bem sau mâncăm.
Farfuria trebuie să rămână cât mai curată la sfârșitul mesei.
Nu ne ridicăm de la masă până când termină toată lumea de mâncat.
Pentru fiecare situație în parte tacâmurile se așază ca în poza de mai jos.
Reguli care trebuie respectate
Când bem cafeaua, în mâna stângă ținem farfuria și în mâna dreaptă ceașca de cafea, nu ținem lingurița în ceașcă. În schimb, dacă bem ceai farfuria poate să rămână pe masă.
Nu-i vom critica pe cei care ne însoțesc la masă, nici nu le vom arunca priviri ucigătoare când aceștia greșesc ceva, deoarece educația nu se face în public.
Nu uitați niciodată de formulele "vă rog" și "mulțumesc", dacă se impune. Este bine de știut că aceste formule pot fi folosite chiar și în exces, atunci când se impune. Politețea niciodată nu va fi un motiv de supărare pentru nimeni.