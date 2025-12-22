Culoarea care nu trebuie să fie în bradul de Crăciun

Una dintre culorile despre care se spune că ar trebui evitată în brad, în acest an, este negrul. În popor se spune că negrul este asociat cu tristețea și neliniștea, iar, folosit într-un context al sărbătorilor de Crăciun, precum împodobirea bradului, acesta ar putea crea o atmosferă apăsătoare și ar putea aduce tensiuni sau stări de disconfort la masa de sărbători.

Sunt recomandate însă culori calde, luminoase, precum cele clasice: auriu, argintiu, verde sau roșu. Desigur, tendințele se schimbă de la an la an, iar pentru anul 2025 există câteva combinații virale: verde smarald și auriu, burgundy (vișiniu) și roz pal sau albastru midnight, care duce cu gândul la cerul înstelat.

Unde nu este bine să amplasezi bradul de Crăciun

Bradul de Crăciun amplasat greșit poate influența energia spațiului și a persoanelor din casă. Potrivit regulilor Feng Shui, nu este bine să fie pus lângă calorifere sau sobe, deoarece acestea reprezintă un element de foc și intră în conflict cu elementul lemn, reprezentat de brad. Căldura „arde” energetic bradul și pot apărea conflicte, iritabilitate și epuizare emoțională.

Lângă ușa de la intrare – Bradul de Crăciun amplasat la intrarea în casă poate încetini fluxul de chi și poate duce la stagnare, lipsă de oportunități și la senzația că lucrurile nu mai funcționează normal.

Sub aparatul de aer condiționat – Amplasat acolo, bradul de Crăciun își pierde din vitalitate din cauza curenților de aer, care aduc o energie instabilă. Pot apărea certuri în familie, schimbări de dispoziție și instabilitate emoțională.

Sursă text: Click.ro