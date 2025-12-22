Ei subliniază că rolul CSM este de garant al independenței justiției, nu de protector al intereselor de breaslă, și resping ideea eludării Constituției.

Procurorii atrag atenția că, din mai 2025, au invitat repetat președintele la ședințele plenului, considerând că un dialog ar fi clarificat neînțelegerile recente. Ei insistă că legile prevăd clar modalități de demitere a membrilor CSM, referendumul nefiind printre acestea, dar declară că ar demisiona dacă alegătorii o cer.

Secția pentru procurori consideră că un referendum ar încălca Constituția și legile justiției, invocând principiul că nu se remediază încălcări prin alte încălcări. De asemenea, critică calificarea justiției ca „a treia putere în stat”, afirmând că un astfel de clasament subminează democrația și principiile europene de echilibru între autorități.

