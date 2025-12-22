Acesta a transmis că ar fi corect ca bugetul educației pentru anul 2026 să fie implementat de un ministru care l-a și negociat.

„N-am şi nu vizez carieră politică. Cred că mi-am adus contribuţia şi am tot amânat plecarea de foarte multe ori. Sunt discuţii, sigur că sunt discuţii şi în această perioadă, fiindcă am acest sentiment că ar trebui să fie un ministru care va lucra la bugetul pe anul viitor.

Fiindcă dacă eu lucrez la bugetul pe anul viitor ar trebui să îmi asum continuarea mandatului. Nu este corect să te angajezi, să faci un buget pe un an şi după aceea să îţi iei lucrurile şi să pleci. Așa că nu pot să vă răspund la această întrebare deocamdată, dar aveţi dreptate că este un lucru la care mă gândesc în aceste zile.”, a declarat Daniel David.