Mai multe persoane aflate la bord au afirmat că o familie britanică ar fi încercat să urce în avion cu trupul neînsuflețit al unei femei de 89 de ani, susținând că aceasta doar doarme.

Conform relatărilor publicate de Daily Mail, bătrâna a fost adusă la aeronavă într-un scaun cu rotile, însoțită de cinci rude. Membrii familiei ar fi declarat personalului de la sol că femeia se simțea rău și că adormise înainte de îmbarcare.

Pasagerii afirmă că femeia nu mai era în viață înainte de îmbarcare

Înainte ca avionul să se pregătească de decolare, echipajul a fost informat că femeia decedase. Aeronava a fost întoarsă la poartă, iar plecarea a fost amânată cu aproximativ 12 ore.

Martori aflați la bord au povestit că trupul femeii a fost transportat cu scaunul cu rotile până în partea din spate a aeronavei, unde cinci membri ai familiei au ajutat la așezarea ei pe un scaun.

Poziția oficială a companiei EasyJet

În timp ce pasagerii susțin că femeia era deja decedată la momentul îmbarcării, compania aeriană respinge aceste acuzații. EasyJet a precizat că pasagera avea un certificat medical care îi permitea să călătorească și că se afla în viață atunci când a urcat în avion.

În comunicatul transmis, compania a explicat: „Zborul EZY8070 de la Malaga către London Gatwick s‑a întors la poartă înainte de decolare din cauza unui pasager de la bord care a necesitat asistență medicală urgentă. Avionul a fost întâmpinat de serviciile de urgență, însă, din păcate, pasagera a decedat. Gândurile noastre se îndreaptă către familia și prietenii persoanei decedate și oferim sprijin și asistență în această perioadă dificilă. Bunăstarea pasagerilor și a echipajului rămâne întotdeauna prioritatea noastră principală și le mulțumim clienților pentru înțelegere în urma întârzierii.”

Reacțiile pasagerilor și suspiciunile privind motivul familiei

Petra Boddington, una dintre persoanele aflate la bord, a declarat pentru Daily Mail că a fost profund marcată de cele întâmplate și a criticat procedurile de verificare de la îmbarcare. Ea susține că femeia părea deja decedată în momentul în care a fost adusă în scaunul cu rotile.

Boddington a sugerat că familia ar fi încercat să evite costurile ridicate ale repatrierii, având în vedere că transportul internațional al persoanelor decedate presupune proceduri stricte, documente speciale și, de regulă, curse cargo.

Confirmarea autorităților

Garda Civilă din Malaga a confirmat că femeia a fost declarată moartă la bordul aeronavei, care urma să decoleze joi dimineață. Incidentul a provocat o întârziere de aproximativ 12 ore, zborul fiind reluat abia în cursul serii.

